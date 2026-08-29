همزمان با هفته دولت و با دستور رئیس‌جمهور ۱۸ هزار و ۹۱۰ طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور در بخش‌های مختلف عمرانی، نیروگاهی، ورزشی و خدمات شهری، با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان، به صورت همزمان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در مراسمی ۱۸ هزار و ۹۱۰ طرح شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور را در بخش‌های مختلف عمرانی، نیروگاهی، ورزشی و خدمات شهری با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به صورت همزمان افتتاح کرد.

از مجموع طرح های افتتاح شده توسط رئیس جمهور ۶ هزار و ۵۳۹ طرح با اعتبار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی شهرداری‌ها و ۱۲ هزار و ۳۷۱ طرح با اعتبار ۱۹ هزار میلیارد تومان از سوی دهیاری‌های سراسر کشور اجرا شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت و رهنمود‌ها و حمایت‌های ایشان، تأکید کرد: قول دولت، خدمت به مردم با تمام وجود است و با همه توان برای عزت، سربلندی و پیشرفت کشور تلاش خواهیم کرد.

پزشکیان همچنین از تلاش‌های مجموعه مدیران استانی، بویژه استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران قدردانی کرد و اجرای این حجم از طرحها در شرایط پیچیده و دشوار کشور و با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان را اقدامی ارزشمند دانست.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام رمز موفقیت ماست، اظهار داشت: تمام تلاش ما در دو سال گذشته، حفظ اتحاد و انسجام در کشور بوده است.

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نیست، تصریح کرد: ما از جنگ استقبال نمی‌کنیم، اما در برابر هر متجاوزی با قدرت خواهیم ایستاد و هیچ قدرتی نمی‌تواند ملتی را که با تمام توان و اراده ایستاده است، به تسلیم وادار کند.

پزشکیان افزود: به‌رغم اقدامات صورت‌گرفته در حوزه دیپلماسی و با همراهی مردم، تلاش مدیران و دولتمردان و مجاهدت فرماندهان نیرو‌های مسلح، در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهیم کرد؛ همان‌گونه که پیش از این نیز بار‌ها نشان داده‌ایم.

رئیس جمهور افتتاح و بهره‌برداری از این طرح ها را نمادی از عزم و اراده مدیران کشور برای رشد، توسعه و پیشرفت ایران دانست و گفت: مردم نیز در شرایط جنگی و در مواجهه با مشکلات و حوادثی که دشمنان با هدف ایجاد فشار و بی‌ثباتی برای کشور طراحی کردند، در کنار مدیران سراسر کشور ایستادگی کردند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت همگرایی و انسجام ملی خاطرنشان کرد: باور دارم اگر با تمام وجود به صحنه بیاییم، می‌توانیم همه مشکلات را با وحدت و انسجام، نگاه واحد و صدای واحد که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، حل کنیم.

رئیس جمهور افزود: در سایه رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، همدلی و هماهنگی بسیار خوبی چه در سطح سران سه قوه و چه در سطح شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته است و نباید اجازه دهیم چندصدایی از کشور منعکس شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن توصیه‌هایی به مدیران استانی برای عبور موفق از فصل زمستان و مدیریت چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی، بر ضرورت حفظ پایداری تولید و استمرار فعالیت واحد‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که چرخه صنعت کشور بچرخد و در عین حال آب، برق و گاز مورد نیاز صنایع تأمین شود و فعالیت آنها متوقف نشود.

رئیس جمهور تصریح کرد: برنامه‌ریزی و مدیریت این موضوع بر عهده مدیران استانی است و برای مدیریت شرایط، راه‌های متعددی وجود دارد که باید با تدبیر، هماهنگی و مدیریت صحیح مصرف به کار گرفته شود.

پزشکیان با تأکید بر اولویت استمرار فعالیت بخش تولید برای دولت، اظهار داشت: تأکید کرده‌ام که اگر لازم شد برق دولت را قطع کنید، اما برق صنایع نباید قطع شود. باید با قدرت مسیر مدیریت مصرف را دنبال کنیم و مدیریت مصرف انرژی را از خود دولت و دستگاه‌های دولتی آغاز کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران باید در این زمینه پیشگام باشند و تأمین انرژی صنایع خط قرمز دولت است.

پزشکیان همچنین یکی از برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی انرژی در فصل زمستان را ادغام فعالیت، دورکاری و ساماندهی برخی ساختمان‌ها و ادارات دولتی و انتقال ظرفیت انرژی آزادشده به بخش تولید و صنعت تا زمان عبور از پیک مصرف انرژی عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در مدیریت مصرف انرژی از خود آغاز کند، گفت: باید تلاش کنیم مشکلات را به مردم منتقل نکنیم؛ در مقابل، مردم نیز برای حفظ پایداری کشور و ناامید کردن دشمنان، بیش از پیش همراهی کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: ما قادریم با کمک یکدیگر در برابر همه مشکلاتی که دشمنان تلاش می‌کنند برای کشور ایجاد کنند، بایستیم و مقاومت کنیم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تفاهم و همگرایی داخلی برای عبور از چالش‌های پیش‌رو، اظهار کرد: دولت معتقد است اگر بر مبنای وحدت داخلی، تفاهم‌نامه‌ای را که مورد تأیید همه دلسوزان و کسانی است که عزت و سربلندی کشور را می‌خواهند، به اجرا برسانیم، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: با اجرای این تفاهم‌نامه آمریکا و رژیم صهیونیستی قادر نخواهند بود منطقه را با آشوب مواجه کنند و ملت‌های منطقه با تکیه بر وحدت، همکاری و همگرایی می‌توانند مسیر ثبات و توسعه را دنبال کنند.

پزشکیان با اشاره به تقارن هفته دولت و هفته وحدت، بر رویکرد دولت در تقویت وحدت و همگرایی میان کشور‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: باید با وحدت و انسجام میان کشور‌های اسلامی، نقشه شوم دشمنان را خنثی کنیم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه‌روزی می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم و تأکید می‌کنیم اگر قرار است آرامش و ثباتی در جهان شکل بگیرد، این آرامش از درون منطقه ما شکل خواهد گرفت.

در این مراسم همچنین با حضور رئیس‌جمهور، از خانواده شهید آتش‌نشان فرحبخش از جزیره ابوموسی، از شهدای جنگ رمضان، تجلیل و تکریم شد.

همچنین از آقایان عباس و حیدر فلاح، پدر و پسر آتش‌نشانی که با اقدام فداکارانه خود جان یک کودک را نجات داده بودند، تجلیل به عمل آمد.