پخش زنده
امروز: -
ایران برای چهارمین سال متوالی در نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و فناوری در مرکز نمایشگاههای بینالمللی استانبول شرکت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از آنکارا، پاویون ( غرفه ) جمهوری اسلامی ایران برای چهارمین سال متوالی در نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و فناوری F-İstanbul در مرکز نمایشگاههای بینالمللی استانبول (IFM) برپا شد.
در این پاویون ( غرفه ) ۱۶ شرکت ایرانی از استانهای مختلف کشور حضور دارند و محصولات و توانمندیهای خود را در حوزههایی از جمله ماشینآلات صنایع غذایی و بستهبندی، لبنیات، خشکبار، نوشیدنی، کیک و کلوچه و افزودنیهای غذایی معرفی میکنند.
به گفته رایزن بازرگانی ایران در ترکیه، در پنجمین دوره این نمایشگاه نزدیک به ۷۰۰ شرکت از ۲۱ کشور حضور دارند و فضای نمایشگاهی آن حدود ۵۰ هزار مترمربع است.
حضور ایران در این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای تولیدی کشور و توسعه همکاری و مبادلات تجاری با شرکتهای ترکیه و بازارهای منطقه انجام شده است.