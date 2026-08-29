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همزمان با ایام هفته دولت، چندین طرح کلیدی در حوزههای فرهنگی، بهداشتی و زیرساختی در شهرستان ملارد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی برخی طرحهای دیگر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهنگسرای «ایوان هنر» ملارد از جمله طرح های شاخص این شهرستان بود که با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت حدود یکونیم هکتار، با فرمان رئیسجمهور و بهصورت وبیناری افتتاح شد.
همچنین عملیات اجرایی پلیکلینیک تأمین اجتماعی ملارد با اعتباری نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت حدود سه هزار و ۵۰ مترمربع آغاز شد.
مخزن ذخیره آب شهید روحی ملارد با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار مترمکعب نیز آماده بهرهبرداری شده و در روزهای آینده منطقه سرآسیاب غربی را تحت پوشش قرار خواهد داد.
این طرحها با حضور سیدکمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، سیداصغر تقوی، فرماندار ملارد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ملارد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و کلنگزنی شد.