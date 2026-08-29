به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هفتمین روز از هفته دولت ۸ طرح خدماتی، عمرانی و بخش سلامت با حضور مقابلی معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی در شهرستان نقده بهره برداری رسید.

طرح توسعه کارخانه زیپ سازی با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان، جایگاه سوخت (بنزین) با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان؛ سردخانه روستای بالقچی با اعتبار۱۲۴ میلیارد تومان، گلخانه روستای تازه کند با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و اقامتگاه بوم گردی در دهکده گردشگری حسنلو با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

همچنین بهره برداری از مرکز جامع سلامت روستای چیانه و همزمان مرکز جامع روستای حسنلو و پایگاه اورژانس جاده‌ای محمدیار با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد تومان آغاز شد.