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تیم ملی بسکتبال آقایان کشورمان در دومین دیدار خود در پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، به مصاف فیلیپین می رود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ یکشنبه ۸ شهریور در دومین دیدار خود در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، در ورزشگاه مال آف آسیا شهر مانیل به مصاف فیلیپین خواهد رفت.
ایران در جایگاه دوم، فیلیپین در رده پنجم
تیم ملی ایران با کسب پنج پیروزی و دو شکست در رده دوم جدول گروه E قرار دارد و فیلیپین با سه پیروزی و چهار شکست، جایگاه پنجم جدول را به خود اختصاص داده است.
در آخرین ردهبندی تیمهای ملی بسکتبال جهان، ایران در جایگاه بیستوششم و فیلیپین در رده سیونهم قرار دارند.
برتری ایران در تقابلهای گذشته
دو تیم پیش از این هفت بار در رقابتهای برگزارشده زیر نظر فدراسیون بینالمللی بسکتبال به مصاف یکدیگر رفتهاند که سهم ایران شش پیروزی و سهم فیلیپین یک پیروزی بوده است.
ایران و فیلیپین در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ نیز دو بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که هر دو دیدار با پیروزی ایران و اختلاف هشت امتیاز به پایان رسید. آخرین تقابل دو تیم نیز در سال ۲۰۱۸ و به میزبانی فیلیپین برگزار شد. در ترکیب فعلی ایران، تنها محمد جمشیدی از آن دیدار حضور دارد و فیلیپین نیز سه بازیکن از ترکیب آن مسابقه را در اختیار دارد.
دو بازی از سه دیدار اخیر فیلیپین در رقابتهای انتخابی جام جهانی نیز به وقت اضافه کشیده شده است.
ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی
دیدارهای پنجرههای پنجم و ششم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ قطر در آذر و اسفند برگزار خواهد شد و تکلیف سهمیههای قاره آسیا برای حضور در جام جهانی مشخص میشود.