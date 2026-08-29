به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: هزینه اجرای این طرح‌ها هزار و ۳۳۸ میلیارد و ۱۸۱ میلیون ریال است.

محمودیان افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، راه و حمل‌ونقل، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن، توسعه روستایی و زیرساخت‌های برق، زیرساخت مناطق شهری و روستایی است.

شهرستان سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری است.