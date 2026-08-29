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همزمان با هفته دولت امروز ۱۸ طرح در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: هزینه اجرای این طرحها هزار و ۳۳۸ میلیارد و ۱۸۱ میلیون ریال است.
محمودیان افزود: این طرحها در حوزههای مختلف عمرانی، راه و حملونقل، آموزش و پرورش، بنیاد مسکن، توسعه روستایی و زیرساختهای برق، زیرساخت مناطق شهری و روستایی است.
شهرستان سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری است.