به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دو طرح تولیدی و ورزشی با سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهرستان زرند افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مهندس همت ایزدی فرماندار زرند گفت: سیستم رنگ‌آمیزی نخستین کارخانه صنایع چوب شهرستان با سرمایه‌گذاری ۹ میلیارد تومان و برای ۶ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: همچنین زمین چمن مصنوعی روستای علی‌آباد علیا با اعتبار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد که با بهره‌برداری از این طرح، زیرساخت‌های ورزشی این روستا تقویت خواهد شد.

مرکز سلامت روانی و اجتماعی سراج شهرستان راور افتتاح شد.

این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره فردی، خانوادگی، آموزش‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و حمایت از بیماران نیازمند خدمات روانی ـ اجتماعی فعالیت خواهد کرد.

همزمان در پنجمین روز از هفته دولت، ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی شهرستان رابر به بهره‌برداری رسید.

چندین طرح با اعتباری بالغ بر 400میلیارد ریال در بخش مرکزی شهرستان رودبارجنوب به بهره‌برداری رسید.

این طرح ها شامل: طرح هادی روستای رضا آباد , آسفالت , جدول گذاری،روشنایی معابر، به طول 7200متر مربع،بوستان روستای پیروزآباد به طول 3000هزار متر مربع،دوزمین چمن مصنوعی روستایی،24هزار متر مربع،آسفالت جدول گذاری روستای حیدرآبادوچهار خانه بهداشت با زیر بنای 80متر مربع که با افتتاح این خانه بهداشت ها 800خانوار از خدمات درمانی روستایی بهره مند شدند