به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ روابط عمومی تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ ­کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://es.tamin.ir و یا از طریق اپلیکیشن «تامین من»، فیش معوقه افزایش حقوق خود را مشاهده نمایند.

پیشنهاد می‌شود در صورت بروز خطا، بازنشستگان در ساعات آینده مجدداً سامانه مذکور را بررسی نمایند.