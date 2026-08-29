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طبق اعلام روابط عمومی تامین اجتماعی؛ فیش معوقه افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان کارگری قابل مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ روابط عمومی تامین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد؛ کلیه بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی میتوانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://es.tamin.ir و یا از طریق اپلیکیشن «تامین من»، فیش معوقه افزایش حقوق خود را مشاهده نمایند.
پیشنهاد میشود در صورت بروز خطا، بازنشستگان در ساعات آینده مجدداً سامانه مذکور را بررسی نمایند.