محمدصادق لواسانی، مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت مسابقه «مدرسه‌ای که می‌رفتم» گفت: پس از اعلام فراخوان این مسابقه، در مجموع ۴۲۳ طرح و ایده به دبیرخانه رسید.

او افزود: این طرح‌ها در چند مرحله توسط کانون فیلمنامه‌نویسان ایران غربالگری و داوری تخصصی شدند و در مرحله نخست، تعداد آثار به ۴۳ طرح رسید. در مرحله دوم نیز با ادامه داوری‌ها، ۱۳ طرح انتخاب شد و در نهایت چهار طرح به عنوان آثار برگزیده مسابقه معرفی شدند.

لواسانی ادامه داد: مراسم معرفی چهار برگزیده در ابتدای هفته برگزار شد و با حضور خانواده برخی از شهدای حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، برگزیدگان معرفی شدند. همچنین مربیان و استادانی که قرار است این طرح‌ها را برای تبدیل شدن به طرح تفصیلی و سپس فیلمنامه همراهی کنند، معرفی شدند.

به گفته او، فرهاد توحیدی، هادی مقدم‌دوست و حجت قاسمی از جمله استادان و مربیان این طرح‌ها هستند و برگزیدگان در حال تکمیل ایده‌ها و فیلمنامه‌های خود با همراهی این استادان هستند.

مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به دیدار و گفت‌و‌گو با برگزیدگان این مسابقه بیان کرد: پس از حادثه مدرسه شجره طیبه میناب در نهم اسفند سال گذشته، با این بچه‌ها به صورت فردی و جمعی گفت‌و‌گو شد و قرار است ارتباط مستمر و مشورتی با آنها وجود داشته باشد تا ایده‌هایشان به آثار قابل تولید تبدیل شود.

لواسانی تأکید کرد: برنامه ما این است که هرچه سریع‌تر این طرح‌ها به طرح تفصیلی و فیلمنامه تبدیل شوند، اما برای اعلام اینکه این آثار به تولید فیلم خواهند رسید یا در کدام جشنواره ارائه می‌شوند، هنوز زود است.

او گفت: اولویت بنیاد سینمایی فارابی، رسیدن به یک اثر باکیفیت است و برای این موضوع عجله‌ای نداریم؛ چراکه موضوع شهدای حادثه میناب و به طور کلی موضوع شهدای ایران، به‌ویژه شهدای دو جنگ اخیر، موضوعی مهم و حساس است و باید فرآیند فیلمنامه‌نویسی و تولید با دقت و کیفیت طی شود.

مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی افزود: اگر این طرح‌ها به نتیجه کیفی مطلوب برسند، از تولید آنها استقبال خواهیم کرد و اگر به نتیجه مورد نظر نرسند، فرآیند مشاوره و تکمیل آثار را به شکل‌های دیگر ادامه می‌دهیم تا در نهایت به فیلمنامه‌ای مناسب درباره این شهدا برسیم.