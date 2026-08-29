بهرهبرداری از ایستگاه پمپاژ و شبکه جمعآوری فاضلاب در گناوه
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت، ایستگاه پمپاژ فاضلاب و شبکه جمعآوری فاضلاب کوی شهید مطهری شهر گناوه با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی بردستانی افزود: این طرح با هدف توسعه زیرساختهای جمعآوری و انتقال فاضلاب و ارتقای خدمات بهداشتی و زیستمحیطی در شهر گناوه اجرا شده است.
وی اظهار کرد: ایستگاه پمپاژ فاضلاب و شبکه جمعآوری فاضلاب کوی شهید مطهری گناوه، یک هزار و ۵۰۰ مشترک را تحت پوشش قرار میدهد و حدود ۶ هزار نفر از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: مدت زمان اجرای این طرح ۲۴ ماه و شبکه زیر پوشش ایستگاه مذکور حدود ۲۰ کیلومتر است.
وی گفت: طول خط انتقال این طرح ۱۲۰۰ متر و حجم ایستگاه پمپاژ حداکثر ۷۸ لیتر بر ثانیه است.
وی عنوان کرد: این ایستگاه پمپاژ فاضلاب در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع ساخته شده و مساحت ساختمانهای جانبی آن ۵۶ مترمربع است.
بردستانی ادامه داد: حجم مخزن بتنی این ایستگاه ۳۱۵ مترمکعب است و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل طرحهای عمرانی تأمین شده است.
وی اظهار کرد: توسعه شبکههای جمعآوری و انتقال فاضلاب از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در راستای ارتقای شاخصهای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان است.