بهره‌برداری از ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع‌آوری فاضلاب در گناوه

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: همزمان با هفته دولت، ایستگاه پمپاژ فاضلاب و شبکه جمع‌آوری فاضلاب کوی شهید مطهری شهر گناوه با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.