پخش زنده
امروز: -
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان تهران، شرایط ثبتنام افراد فاقد پوشش بیمه اجتماعی در شهرستان فیروزکوه را اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان تهران در اطلاعیهای به اطلاع شهروندان شهر و روستاهای فیروزکوه رساند که با توجه به محدودیت در اختصاص سهمیه یارانه غیرنقدی بیمه اجتماعی دولت، افرادی که فاقد بیمه هستند میتوانند در این طرح شرکت کنند.
مخاطبان این طرح شامل زنان خانهدار، دانشجویان، کارگران فصلی، روستائیان، هنرمندان صنایع دستی و سایر افراد در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال است. متقاضیان میتوانند روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۶/۷ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱ ظهر، با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی جهت ثبتنام مراجعه نمایند.
بر اساس این اطلاعیه، امکان انتخاب از میان ۸ سطح درآمدی و پرداخت به صورت اقساطی برای متقاضیان فراهم شده است.
مراجعهکنندگان جهت ثبتنام باید به دفتر صندوق بیمه روستایی و عشایری شهر فیروزکوه (واقع در روبروی سینما آفرینش) مراجعه کنند.