به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت پیامبراکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن ۱۷ ربیع الاول، سالروز ولادت پیامبراکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع)، برنامه‌های ۵۰ مجلس جشن و سرور در تهران برگزار می‌شود.

مسجد امام جعفرصادق (ع)

سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی

مداح: مصطفی الهیاری

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: صادقیه، بین فلکه اول ودوم

مسجدالرضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام کاشانی

مداح: حنیف طاهری

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی

مسجد امام علی (ع)

سخنران: علیرضا زادبر

مداح: مجید شعبانی، عمید عباس زاده

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: مجیدیه شمالی

مسجد آشتیانی‌ها

مداح: حسن حاج بیگی

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۷ شهریورماه

مسجد الزهرا

سخنران: حجت الاسلام حلواییان

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: شهرک شهید محلاتی

مسجد حضرت زینب (س)

سخنران: حجت الاسلام حنایی

مداح: محمدعلی ترابی

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان پیروزی، چهارراه نبرد

مسجد علوی

سخنران: حجت الاسلام رفعت

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شریعتی، میدان قدس، خیابان واعظ زاده

میدان صنعت

سخنران: حجت الاسلام علیپور

مداح: حمیدرضا اعلمی، سیدمهدی موسوی زاده

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: میدان صنعت، شهرک غرب

امامزاده صالح بن زین العابدین

سخنران: حجت الاسلام عبدالله کرمی نیا

مداح: سیدمهدی میرداماد، روح الله بهمنی، علی پورکاوه، مرتضی عطاران

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: بزرگراه یادگارامام، خیابان ایثارگران شمالی

مسجد قمربنی هاشم (ع)

سخنران: حجت الاسلام علی صابری

مداح: امیرسربازحسینی

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: شهرک شاهد، تهرانپارس

مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س)

مداح: حسین کدخدازاده

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: منطقه نوآوری ایران

مسجدالشهدا

سخنران: سیدحمیدمیرباقری

مداح: جواد پورجمشیدیان

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بزرگراه شهید محلاتی

مسجد امام حسین (ع)

سخنران: عباسی

مداح: حسین شعبانی

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: ورد آورد

مسجد مالک اشتر

سخنران: حجت الاسلام حامد آوج

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

مسجد سیدالشهدا (ع)

مداح: محمدحسین حبیبی

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان شهید رجایی

هیأت عشاق الحسینی

سخنران: حجت الاسلام امید ملکی

مداح: موسی علینژاد، حسین کنعانی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان ابوذر، خیابان شهید فریدون احمدی

حسینیه مرحوم پنبه چی

سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان

مداح: محمدفصولی، علی کرمی، محمدرضا ناصری، امیرطلاجوران

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی

هیأت مسارعین

سخنران: مریم حاج عبدالباقی

مداح: خانم حسینی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی

بیت الرضا (ع)

سخنران: میثم علی پناه

مداح: محمدفصولی، علی عشرتی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری

روضه الشهدا

سخنران: حسین محمدی فام

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: سردار جنگل، بهارغربی، بالاتر از میدان استاندارد

حسینیه الزهرا (س)

سخنران: خانم سمیع زاده

مداح: خانم ولی الهی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۵

هیأت یاعباس

سخنران: استادسیدعبدالوهاب میراشرفی

مداح: محمدعلی ذاکری، محمدحسین همتیان

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، خیابان شهید اسلامی

حسینیه مرحوم علوی بروجردی

سخنران: حجت الاسلام هادی الیاسی

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان منیریه

مهدیه امام حسن مجتبی (ع)

سخنران: ناصریوسفی

مداح: سعیدحدادیان، محمدحسین حدادیان

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام

هیأت عاشقان حسینی

سخنران: حسین اکبری

مداح: مهدی هوشی السادات، سیدعرفان حسینی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: میدان قیام، خیابان ری

هیأت قمر‌ ام البنین (س)

سخنران: حجت الاسلام محمد محمدی

مداح: محمدحسین کاشی، محمدحسین دستمزد

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان سرگردمحبی، نبش فحیح گفتار

بیت العباس

سخنران: حجت الاسلام عباس صراف

مداح: مهدی رعنایی، محمدفصولی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۱

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی

حسینیه کربلایی‌ها

مداح: حسن آبیاری

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: چهارراه گلوبندک

هیأت بنی فاطمه

سخنران: حجت الاسلام حاتمی

مداح: علی ملالکه، حمد عطاپور، علی برادران

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: احمدآباد، بین کلاهدوز ۴ و ۶

هیأت خادمین اهل بیت (ع)

سخنران: حجت الاسلام محمدسعید خوشنما

مداح: حسن کاتب، عبدالحسین قیومی فرد، مصطفی انصاری

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰

هیأت مکتب الرضا (ع)

سخنران: محمود ریاضت

مداح: علی اکبر حائری، حسین محمدی، دانیال فاخری، محمد فرجی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰

نشانی: افسریه خیابان ۳۹ بین پانزده متری اول ودوم حسینیه محبان الزهرا (س)

حسینیه صاحب الزمان (عج)

سخنران: دکتر منتظری

مداح: خانم حسینی

زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۶

نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد

حسینیه متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع)

سخنران: محمدمهدی حسین زاده

مداح: مهدی باقرزاده

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید کفایی امانی، خیابان سادات، کوچه امامی

حسینیه سفینه النجاه

سخنران: حجت الاسلام اسماعیل اوجی شیرازی

مداح: مهدی اوجی، مهدی صدقی

زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: زعفرانیه، خیابان آصف، کوچه برزو غربی، پ ۲۵

حسینیه میامی‌ها

سخنران: دکتر حمشت الله قنبری

مداح: رضا بخشیان، احمدی

زمان: ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰

نشانی: خیابان هفده شهریور بلوار قیام خیابان مشهدی رحیم زیبای شمالی

حسینیه بنی فاطمه (س)

سخنران: حجت الاسلام سجادباقی

مداح: سیدحمیدخویی

زمان: ۷ و۸ شهریورماه ساعت ۷ صبح

نشانی: خیابان امیرکبیر

آستان حضرت عبدالعظیم (ع)

سخنران: حجت الاسلام طباطبایی نژاد (۷ شهریورماه بعد ا زنماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام قاضی عسکر (۸ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر)، حجت الاسلام ماندگاری (۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)

مداح: علی مهدوی نژاد، شهروز حبیبی، ابوالقاسم فتاحی

نشانی: آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، شبستان امام خمینی (ره)

مسجد کشتیرانی

سخنران: حجت الاسلام غیاث

زمان: ۸ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: لویزان، میدان طجرلو

مسجد حضرت امیر (ع)

سخنران: حجت الاسلام علوی تهرانی

مداح: سیدمهدی میرداماد

قرائت حدیث کسا: حسین ارضی

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح

نشانی: خیابان کارگرشمالی

مسجد علی بن موسی الرضا (ع)

سخنران: حجت الاسلام علی سرلک

مداح: مرتضی طاهری

زمان: ۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان شهدا، خیابان قادری

حسینیه آیت الله حق شناس

سخنران: حامدکاشانی

مداح: حنیف طاهری

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۶:۴۵ صبح

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

بیت الحسن المجتبی (ع)

سخنران: حجت الاسلام شهبازی

مداح: سیدمحمدقاضوی

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۷:۳۰

نشانی: خیابان ایران

بیت الرقیه

سخنران: محمدرضا رهامی

زمان: ۸ شهریور بعد از نماز ظهر و عصر

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کرمان

بیت الشهدا

سخنران: حجت الاسلام محبی

مداح: حسین سازور

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۸:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید محوی

حسینیه گودال قتلگاه

سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت

مداح: موسی رضایی، محمود اشتیاقی، غلامحسین مردانی

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰

نشانی: تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و ابوذر

آستان امامزاده صالح (ع)

سخنران: حجت الاسلام حائری

مداح: محمدابراهیمی اصل، علی اکبرحائری، علیرضا شریفی، محمدحسین پویانفر

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: تجریش، امامزاده صالح تجریش

مسجد حضرت رسول اکرم (ص)

سخنران: حجت الاسلام میرحبیب الله

مداح: مهدی مقدم

زمان: ۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: خانی آباد نو

حسینیه مرحوم بروجردی

سخنران: مهدی گودرزی

مداح: علی قراییان

زمان: ۸ شهریور ماه ساعت ۸ صبح

نشانی: میدان منیریه، خیابان ابوسعید

هیأت جان نثاران حسینی

سخنران: حجت الاسلام سیدعبدالحمید شهاب

مداح: علی قراییان

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۹

نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا

امامزاده روح الله حسنی (ع)

سخنران: علیرضا احمدی

زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۹ صبح

نشانی: میدان امام خمینی (ره)، ابتدای باب همایون