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به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت پیامبراکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مراسم سخنرانی و جشن در مساجد و هیئات مذهبی در تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن ۱۷ ربیع الاول، سالروز ولادت پیامبراکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع)، برنامههای ۵۰ مجلس جشن و سرور در تهران برگزار میشود.
مسجد امام جعفرصادق (ع)
سخنران: حجت الاسلام شهاب مرادی
مداح: مصطفی الهیاری
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: صادقیه، بین فلکه اول ودوم
مسجدالرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام کاشانی
مداح: حنیف طاهری
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی
مسجد امام علی (ع)
سخنران: علیرضا زادبر
مداح: مجید شعبانی، عمید عباس زاده
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: مجیدیه شمالی
مسجد آشتیانیها
مداح: حسن حاج بیگی
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریورماه
مسجد الزهرا
سخنران: حجت الاسلام حلواییان
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرک شهید محلاتی
مسجد حضرت زینب (س)
سخنران: حجت الاسلام حنایی
مداح: محمدعلی ترابی
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان پیروزی، چهارراه نبرد
مسجد علوی
سخنران: حجت الاسلام رفعت
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شریعتی، میدان قدس، خیابان واعظ زاده
میدان صنعت
سخنران: حجت الاسلام علیپور
مداح: حمیدرضا اعلمی، سیدمهدی موسوی زاده
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: میدان صنعت، شهرک غرب
امامزاده صالح بن زین العابدین
سخنران: حجت الاسلام عبدالله کرمی نیا
مداح: سیدمهدی میرداماد، روح الله بهمنی، علی پورکاوه، مرتضی عطاران
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: بزرگراه یادگارامام، خیابان ایثارگران شمالی
مسجد قمربنی هاشم (ع)
سخنران: حجت الاسلام علی صابری
مداح: امیرسربازحسینی
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: شهرک شاهد، تهرانپارس
مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س)
مداح: حسین کدخدازاده
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: منطقه نوآوری ایران
مسجدالشهدا
سخنران: سیدحمیدمیرباقری
مداح: جواد پورجمشیدیان
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بزرگراه شهید محلاتی
مسجد امام حسین (ع)
سخنران: عباسی
مداح: حسین شعبانی
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: ورد آورد
مسجد مالک اشتر
سخنران: حجت الاسلام حامد آوج
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
مسجد سیدالشهدا (ع)
مداح: محمدحسین حبیبی
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان شهید رجایی
هیأت عشاق الحسینی
سخنران: حجت الاسلام امید ملکی
مداح: موسی علینژاد، حسین کنعانی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان ابوذر، خیابان شهید فریدون احمدی
حسینیه مرحوم پنبه چی
سخنران: حجت الاسلام مهدی طباخیان
مداح: محمدفصولی، علی کرمی، محمدرضا ناصری، امیرطلاجوران
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، خیابان شیرازی
هیأت مسارعین
سخنران: مریم حاج عبدالباقی
مداح: خانم حسینی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: میدان شهدا، خیابان پیروزی
بیت الرضا (ع)
سخنران: میثم علی پناه
مداح: محمدفصولی، علی عشرتی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، ایستگاه ناصری
روضه الشهدا
سخنران: حسین محمدی فام
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: سردار جنگل، بهارغربی، بالاتر از میدان استاندارد
حسینیه الزهرا (س)
سخنران: خانم سمیع زاده
مداح: خانم ولی الهی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۵
هیأت یاعباس
سخنران: استادسیدعبدالوهاب میراشرفی
مداح: محمدعلی ذاکری، محمدحسین همتیان
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خیابان مجاهدین اسلام، خیابان شهید اسلامی
حسینیه مرحوم علوی بروجردی
سخنران: حجت الاسلام هادی الیاسی
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان منیریه
مهدیه امام حسن مجتبی (ع)
سخنران: ناصریوسفی
مداح: سعیدحدادیان، محمدحسین حدادیان
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: خیابان آزادی، تقاطع یادگار امام
هیأت عاشقان حسینی
سخنران: حسین اکبری
مداح: مهدی هوشی السادات، سیدعرفان حسینی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: میدان قیام، خیابان ری
هیأت قمر ام البنین (س)
سخنران: حجت الاسلام محمد محمدی
مداح: محمدحسین کاشی، محمدحسین دستمزد
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان سرگردمحبی، نبش فحیح گفتار
بیت العباس
سخنران: حجت الاسلام عباس صراف
مداح: مهدی رعنایی، محمدفصولی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۱
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبردشمالی
حسینیه کربلاییها
مداح: حسن آبیاری
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: چهارراه گلوبندک
هیأت بنی فاطمه
سخنران: حجت الاسلام حاتمی
مداح: علی ملالکه، حمد عطاپور، علی برادران
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: احمدآباد، بین کلاهدوز ۴ و ۶
هیأت خادمین اهل بیت (ع)
سخنران: حجت الاسلام محمدسعید خوشنما
مداح: حسن کاتب، عبدالحسین قیومی فرد، مصطفی انصاری
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰
هیأت مکتب الرضا (ع)
سخنران: محمود ریاضت
مداح: علی اکبر حائری، حسین محمدی، دانیال فاخری، محمد فرجی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۲۰
نشانی: افسریه خیابان ۳۹ بین پانزده متری اول ودوم حسینیه محبان الزهرا (س)
حسینیه صاحب الزمان (عج)
سخنران: دکتر منتظری
مداح: خانم حسینی
زمان: ۷ شهریورماه ساعت ۱۶
نشانی: خیابان پیروزی، روبروی ایستگاه متروی نبرد
حسینیه متوسلین به حضرت ابوالفضل العباس (ع)
سخنران: محمدمهدی حسین زاده
مداح: مهدی باقرزاده
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان شهید کفایی امانی، خیابان سادات، کوچه امامی
حسینیه سفینه النجاه
سخنران: حجت الاسلام اسماعیل اوجی شیرازی
مداح: مهدی اوجی، مهدی صدقی
زمان: ۷ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: زعفرانیه، خیابان آصف، کوچه برزو غربی، پ ۲۵
حسینیه میامیها
سخنران: دکتر حمشت الله قنبری
مداح: رضا بخشیان، احمدی
زمان: ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰
نشانی: خیابان هفده شهریور بلوار قیام خیابان مشهدی رحیم زیبای شمالی
حسینیه بنی فاطمه (س)
سخنران: حجت الاسلام سجادباقی
مداح: سیدحمیدخویی
زمان: ۷ و۸ شهریورماه ساعت ۷ صبح
نشانی: خیابان امیرکبیر
آستان حضرت عبدالعظیم (ع)
سخنران: حجت الاسلام طباطبایی نژاد (۷ شهریورماه بعد ا زنماز مغرب و عشا)، حجت الاسلام قاضی عسکر (۸ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر)، حجت الاسلام ماندگاری (۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا)
مداح: علی مهدوی نژاد، شهروز حبیبی، ابوالقاسم فتاحی
نشانی: آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، شبستان امام خمینی (ره)
مسجد کشتیرانی
سخنران: حجت الاسلام غیاث
زمان: ۸ شهریورماه بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: لویزان، میدان طجرلو
مسجد حضرت امیر (ع)
سخنران: حجت الاسلام علوی تهرانی
مداح: سیدمهدی میرداماد
قرائت حدیث کسا: حسین ارضی
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح
نشانی: خیابان کارگرشمالی
مسجد علی بن موسی الرضا (ع)
سخنران: حجت الاسلام علی سرلک
مداح: مرتضی طاهری
زمان: ۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: میدان شهدا، خیابان قادری
حسینیه آیت الله حق شناس
سخنران: حامدکاشانی
مداح: حنیف طاهری
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۶:۴۵ صبح
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
بیت الحسن المجتبی (ع)
سخنران: حجت الاسلام شهبازی
مداح: سیدمحمدقاضوی
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۷:۳۰
نشانی: خیابان ایران
بیت الرقیه
سخنران: محمدرضا رهامی
زمان: ۸ شهریور بعد از نماز ظهر و عصر
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کرمان
بیت الشهدا
سخنران: حجت الاسلام محبی
مداح: حسین سازور
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۸:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید محوی
حسینیه گودال قتلگاه
سخنران: حجت الاسلام محمود ریاضت
مداح: موسی رضایی، محمود اشتیاقی، غلامحسین مردانی
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰
نشانی: تقاطع بزرگراه شهید محلاتی و ابوذر
آستان امامزاده صالح (ع)
سخنران: حجت الاسلام حائری
مداح: محمدابراهیمی اصل، علی اکبرحائری، علیرضا شریفی، محمدحسین پویانفر
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: تجریش، امامزاده صالح تجریش
مسجد حضرت رسول اکرم (ص)
سخنران: حجت الاسلام میرحبیب الله
مداح: مهدی مقدم
زمان: ۸ شهریورماه بعد از نماز مغرب و عشا
نشانی: خانی آباد نو
حسینیه مرحوم بروجردی
سخنران: مهدی گودرزی
مداح: علی قراییان
زمان: ۸ شهریور ماه ساعت ۸ صبح
نشانی: میدان منیریه، خیابان ابوسعید
هیأت جان نثاران حسینی
سخنران: حجت الاسلام سیدعبدالحمید شهاب
مداح: علی قراییان
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۱۹
نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا
امامزاده روح الله حسنی (ع)
سخنران: علیرضا احمدی
زمان: ۸ شهریورماه ساعت ۹ صبح
نشانی: میدان امام خمینی (ره)، ابتدای باب همایون