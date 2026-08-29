پخش زنده
امروز: -
آیین اهدای سند الکترونیک شناسه ملی مواکب و تجلیل از موکبداران نمونه رضوی و حسینی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور رئیس سازمان ثبت، قائممقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و جمعی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی، در این مراسم با تبریک میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ضمن خیرمقدم به مهمانانی که از استانهای کرمانشاه، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان و سمنان در این مراسم حضور داشتند، با اشاره به سخنان قائممقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، درباره تاریخچه شکلگیری مواکب و گسترش این حرکت حسینی، اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدامات شایان و قابل توجهی در این راستا انجام شده است. انجام این اقدامات وظیفه ما بوده و هرچقدر در مکتب حسینی خدمت کنیم بخشی از وظایف ماست. قطعاً در این مسیر کوتاهی و قصورهایی داشتهایم، اما این حرکت جهادی توسط مدیران قابل تقدیر است.
راهاندازی موکبهای حسینی و رضوی توسط سازمان ثبت
بابایی یکی از اقدامات ابتکاری سازمان ثبت را راهاندازی موکبهای حسینی و رضوی از سال گذشته عنوان کرد و گفت: این موکبها توسط همکاران سازمان ثبت راهاندازی شدند و موکبهای حسینی در استانهای کرمانشاه، ایلام و خوزستان فعالیت داشتند. وی با تقدیر از مدیرکل ثبت استان ایلام اظهار کرد: انصافاً کار بسیار بزرگی در این مواکب انجام شد و در مهران، موکب بسیار خوب و فعالی داشتیم.
حضور خانواده کارکنان در موکبها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: موکبهای رضوی از خراسان رضوی تا سمنان نیز فعال شدند. توفیقی بود که در این ایام در تمام این مواکب حضور پیدا کردم. در این موکبها هم مدیران کل ثبت استان و هم کارکنان حضور داشتند و خانوادههای این عزیزان نیز در کنار آنها خدمترسانی میکردند. وی با اشاره به حضور خانواده کارکنان سازمان ثبت در موکبها گفت: صحنههای بسیار خوبی در سبزوار، شاهرود و نیشابور دیدم. نه تنها خود همکاران ثبتی حضور داشتند بلکه خانوادهها، فرزندان و همسران آنها نیز در گرمای موکبهای خراسان و سمنان حضور پیدا کرده و خدمترسانی میکردند. در راستای ترویج فرهنگ حسینی و رضوی، در پنج استان یک کار بسیار خوب، شایسته و باارزش انجام دادند.
دو راهبرد اساسی سازمان ثبت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با تشریح دو راهبرد اساسی سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت در کنار سایر راهبردها دو راهبرد اساسی را پیگیری میکند یکی در حوزه ثبت اطلاعات مکانی و دیگری در حوزه اشخاص حقوقی است. وی افزود: در حوزه مکانی ثبت اطلاعات مکانی و موضوع کاداستر را دنبال میکنیم و در همین راستا صدور اسناد حدنگار اراضی و املاک در دستور کار قرار دارد که الحمدالله شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه هستیم. این اطلاعات کاملاً الکترونیک هستند و در سامانه ثبت و ضبط میشوند و نهایتاً منجر به صدور اسناد حدنگار میشوند.
صدور سند الکترونیک برای اشخاص حقوقی
بابایی با اشاره به راهبرد دوم سازمان ثبت در حوزه اشخاص حقوقی اظهار کرد: در حوزه اشخاص حقوقی قریب به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شخص حقوقی در سازمان ثبت به ثبت رسیدهاند و از سال گذشته صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی را آغاز کردهایم. وی با تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی در سامانههای الکترونیک گفت: تمام اشخاص حقوقی باید دارای سند الکترونیک باشند و اطلاعات الکترونیک این ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شخص حقوقی باید در سامانههای ما وارد شود.
شناسایی و غیرفعال کردن شرکتهای صوری
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: گاهی ضرورت ایجاب میکند برخی اشخاص حقوقی غیرفعال شوند. بعضاً همان شرکتهای صوری که زمینهساز بسیاری از مفاسد و جرایم اقتصادی هستند، پروندههایشان فیزیکی بود و شناسایی و ردیابی آنها با مشکل مواجه میشد، اما از سال گذشته که صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی را آغاز کردیم توانستیم بسیاری از مؤسسات و شرکتهای صوری را شناسایی و غیرفعال کنیم. بابایی ادامه داد: امروز به سمتی حرکت میکنیم که هویتبخشی به کلیه مؤسسات، انجمنها، نهادها و مراکز را آغاز کردهایم و سند الکترونیک تمامی این مؤسسات و شخصیتهای حقوقی در حال صدور است.
صدور ۴۱ هزار شناسه برای شهرداریها و دهیاریها
وی با اشاره به اقدامات پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت گفت: تمامی شهرداریها و دهیاریهای ما امروز دارای شناسه هستند و ۴۱ هزار شناسه برای شهرداریها و دهیاریها صادر کردهایم. تمام شوراهای شهر و روستای ما نیز دارای شناسه هستند و ۵ هزار شناسه برای این حوزه صادر شده است. تمامی موقوفات، مساجد و اماکن مقدس نیز که بالغ بر ۱۷۸۷۱ مورد هستند، دارای شناسه شدهاند.
نقش شناسه ملی در شفافیت فعالیت اشخاص حقوقی
بابایی با تأکید بر نقش شناسه ملی در شفافیت فعالیت اشخاص حقوقی گفت: شناسه یعنی شفافیت، شناسه یعنی این شخصیت حقوقی، متولیان و مدیرانش مشخص هستند، شناسه یعنی اینکه مراودات مالی کنترل میشود و شناسه یعنی اینکه ما در یک مسیر صحیح، در یک چارچوب درست و قانونمند حرکت کنیم. هیچ مؤسسهای بدون شناسه حق فعالیت ندارد. این یک واقعیت است و همه اطلاعات الکترونیک باید در سامانهها ثبت شود.
ثبت ۷۰ قلم اطلاعات برای هر موکب
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فرآیند صدور شناسه ملی برای مواکب اظهار کرد: شاید در نگاه اول تصور کنیم کار صدور شناسه برای مواکب چندان سخت نیست، اما ۷۰ قلم اطلاعات فقط برای یک موکب در سامانه ثبت و ضبط میشود. این موضوع نشان میدهد که قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا به دستگاهها و نهادها برای حرکت به سمت شفافیت کمک کند.
آمادگی سازمان ثبت برای همکاری در سایر حوزهها
بابایی گفت: ما آمادگی داریم در سایر حوزههایی که عزیزان ورود میکنند و فعالیت دارند نیز همکاری کنیم. تمام مراکز مردمنهاد که ذیل کمیته امداد فعالیت میکنند و در محلات حضور دارند، در بحث ثبت انجمنها و نهادهای مردمی نیز شروع به کار کردهایم تا این مجموعهها در یک چارچوب صحیح و روشن فعالیت کنند. امیدواریم که در آینده نزدیک، شفافیت کامل در تمام مؤسسات، شرکتها و انجمنها محقق شود.
۳۵۰۰ موکب دارای شناسه ملی شدند
بابایی با اشاره به همکاری دولت در اجرای این طرح گفت: ۳۵۰۰ موکب ثبت شده و فعالیت خودشان را شروع کردهاند. این مواکب به راحتی میتوانند حساب بانکی باز کنند، مراودات مالی داشته باشند، هیئتمدیره آنها مشخص است و همه دارای سامانه مالی هستند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت مواکب در تمام ایام سال
بابایی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مواکب در طول سال اظهار کرد: این واقعاً یک حرکت بسیار خوب و یک نهاد بسیار خوب است و الحمدالله مبتکر آن نیز شهید عزیز ما، حاج قاسم سلیمانی بود. خواهش دارم موکبها را فقط به ایام محرم و صفر اختصاص و معطوف نکنیم. این مواکب میتوانند ظرفیت بسیار خوبی برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشند، همان چیزی که امام بارها بر آن تأکید داشتند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بصیرتافزایی یکی از ظرفیتهای مهم موکبهاست. موکبها مکانها و کانونهای بسیار خوبی برای بصیرتافزایی در تمام ایام سال هستند نه فقط ماه محرم و صفر. ما آمادگی داریم انشاءالله در بحث ثبت این مؤسسات و انجمنها و سایر موکبها، خارج از نوبت اقدام کنیم.
گزارش نصیری از صدور شناسه برای اشخاص حقوقی
ابوالفضل نصیری، مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم به ارائه گزارشی از روند صدور شناسه الکترونیک مواکب پرداخت و گفت: ما بر اساس آیه ۲۳ سوره مبارکه شورا که دستور خداوند متعال است باید محبت خودمان را هم به صورت عملی و هم قلبی به اهل بیت (ع) اثبات کنیم. یکی از راههای آن نیز بحث اربعین حسینی و موکبهای رضوی است که به نحو احسن توسط موکبداران انجام میشود.
نقش نظامهای اطلاعاتی در ساختار برنامهریزی کشور
نصیری با اشاره به نقش نظامهای اطلاعاتی در ساختار برنامهریزی کشور اظهار کرد: امروزه نقش نظامهای اطلاعاتی و ساختار برنامهریزی و پیشبرد منطقی اهداف و توسعه متوازن، به طور کامل در بخش قانونگذاری کشور در مورد شمارههای ملی مورد توجه قرار گرفته است. مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شماره ملی اشخاص حقیقی برای بیش از ۹۰ میلیون شخص حقیقی صادر شده است. یکی دیگر از این موارد شناسه ملی اشخاص حقوقی و دیگری کد فراگیر اشخاص خارجی است.
صدور ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه ملی برای اشخاص حقوقی
وی گفت: در مورد شناسایی اشخاص حقوقی بالغ بر ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه صادر کردهایم که از این میزان برای اشخاص حقوق خصوصی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار شناسه صادر شده که عمدتاً شرکتهای سهامی خاص، محدود، عام، تعاونی و … هستند و برای اشخاص حقوق عمومی نیز بالغ بر ۶۵۰ هزار شناسه صادر شده است.
تشریح نمونههایی از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی
نصیری در تشریح نمونههایی از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی بیان کرد: برای کلیه وزارتخانههای اجرایی ۷۵۱۱، کلیه نهادهای عمومی یک هزار و ۶۴۵، موقوفات و مساجد ۱۷۹ هزار و ۷۱۳، مدارس حوزوی یک هزار و ۶۴۵، کلیه اشخاص حقوقی تحت تولیت نظارت شورای عالی مناطق آزاد حدود ۶۰ هزار، تشکلهای کارگری ۴ هزار و ۱۵۸ و وزارت آموزش و پرورش و مدارس ۱۸۶ هزار و ۱۱۹، کلیه شهرداریها، دهیاریها و سازمانهای وابسته ۳۹ هزار و ۷۴۵ شناسه صادر شده است. وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۵ هزار و ۵۰۰ تا فدراسیونها و هیئتهای ورزشی یک هزار و ۹۴ هستند.
ثبت بیش از ۳۴۰۰ موکب حسینی و رضوی
مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به روند ثبت مواکب گفت: از سال گذشته تا امروز بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ موکب حسینی و رضوی ثبت شده است. نصیری توضیح داد: به این صورت است که اطلاعات خودشان را در سامانه انجام میدهند و اطلاعات لازم را ارائه میکنند. یک چنین پروانهای از طرف ستاد عتبات صادر میشود. این پروانه که صادر شد، اطلاعات آن برای ما در پایگاه اطلاعات قرار میگیرد و ما بر اساس شیوهنامهای که داریم، آن را بررسی میکنیم.
فرآیند صدور سند الکترونیک بدون کاغذ
نصیری در ادامه با قدردانی از حمایت مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: ما صفر تا صد کار را بدون کاغذ پیشبینی کردیم و انجام میشود. امیدواریم یک روز برسد که این کار کلاً هوشمند باشد. در حال حاضر بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت این کار را انجام میدهیم و امیدواریم بتوانیم به کمتر از یک ساعت این زمان را برسانیم.
ایجاد هویت حقوقی برای مواکب از مطالبات مهم خادمان اربعین
مجید نامجو، قائممقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، در این مراسم با تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از برگزارکنندگان این مراسم و مجموعههایی که برای تحقق صدور شناسه ملی مواکب همکاری کردند، قدردانی کرد. وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: سردار سلیمانی مبدع و مبتکر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بود و ظرفیت مواکب را به خوبی شناخت و برای توسعه و استفاده از این ظرفیت تلاش کرد.
سه مأموریت اصلی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات
قائممقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به مأموریتهای این ستاد گفت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات به عنوان یکی از کمیتههای ۱۹گانه ستاد اربعین کشور، سه مأموریت اصلی بر عهده دارد. نخستین مأموریت جمعآوری کمکهای مردمی برای ساختوساز، مأموریت دوم انجام ساختوساز در شهرهای زیارتی عراق از جمله نجف، کربلا، سامرا و کاظمین و مأموریت سوم نیز نظارت، هدایت و راهبری مواکب اربعینی است.
ایجاد هویت حقوقی مطالبه مهم مواکب اربعینی
وی یکی از مهمترین مطالبات مواکب از ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات را ایجاد هویت حقوقی برای این مجموعهها عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین درخواستهای مواکب از ما به عنوان مجموعهای که مسئولیت نظارت، هدایت و راهبری آنها را برعهده داریم این بود که برای مواکب اربعینی هویت حقوقی ایجاد شود.
ظرفیت انسانی مواکب و نقشآفرینی در بحرانها
نامجو با اشاره به ظرفیت انسانی موجود در مواکب اظهار کرد: افرادی که در مواکب حضور دارند و این مجموعهها را تشکیل میدهند عمدتاً افرادی هستند که سرد و گرم کشیدهاند و ۴۷ سال انقلاب را تجربه کردهاند. بسیاری از این افراد حتی از نیروهای اداری ما نیز باتجربهتر هستند و از این ظرفیت ارزشمند میتوان برای برداشتن بخشی از بار کشور استفاده کرد. وی ادامه داد: همانطور که اشاره شد این ظرفیت بزرگ را سردار سلیمانی کشف کرد و علاوه بر استفاده از ظرفیت مواکب در اربعین حسینی، در حوادث و بحرانهای مختلف نیز شاهد نقشآفرینی آنها بودیم. در زلزله خوزستان این مواکب حضور مؤثری داشتند و در جنگ اول و سوم نیز به خوبی درخشیدند و کمکرسانی کردند. در اربعین امسال نیز خدمات گستردهای توسط مواکب ارائه شد.
معافیت مالیاتی و هویت حقوقی دو مطالبه اصلی مواکب
قائممقام ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات با اشاره به دو مطالبه مهم مواکب گفت: مواکب همواره دو درخواست مهم داشتند؛ نخست ایجاد هویت حقوقی و دیگری موضوع معافیت مالیاتی برای فعالیتهای خداپسندانهای که انجام میدهند. این دو موضوع را در دستور کار قرار دادیم و اقدامات لازم برای پیشبرد آنها انجام شد.
ورود بیش از ۷۰ قلم اطلاعات برای صدور شناسه ملی هر موکب
نامجو درباره فرآیند ثبت اطلاعات مواکب در سامانه گفت: اطلاعات زیادی از مواکب در سامانه ثبت شده بود، اما همه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم مورد نیاز سامانه ثبت نبود. بخشی از اطلاعات مناسب بود و بخشی دیگر را نیز تهیه کرده و در اختیار سامانه ثبت قرار میدادیم. وی افزود: پنجرهای برای ورود اطلاعات در اختیار ما قرار گرفت و باید بیش از ۷۰ قلم اطلاعات را در این پنجره وارد میکردیم. این کار آسانی نبود بهویژه اینکه در آن زمان سامانههای ما نیز به یکدیگر متصل نبودند. حدود ۳۰ نفر از افرادی را که با مباحث فناوری اطلاعات و رایانه آشنا بودند جمع کردیم، آموزش دادیم و این افراد با همکاری همکاران سازمان ثبت، فرآیند ورود اطلاعات را انجام دادند.
آغاز اجرای طرح از اواخر سال ۱۴۰۲
نامجو با اشاره به زمان آغاز اجرای این طرح گفت: ممکن است گفته شود این فرآیند از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، اما ما از اواخر سال ۱۴۰۲ کار را شروع کردیم و فکر میکنم نخستین شناسه ملی موکب در تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۲ صادر شد. هدف ما این بود که کار را از یک مورد آغاز کنیم و تا پایان پیش ببریم که الحمدالله این اتفاق افتاد.
شناسایی بیش از ۲ هزار موکب در ۶ ماه نخست
نامجو با اشاره به حساسیت فرآیند صدور شناسه ملی برای مواکب گفت: با کمک همکاران سازمان ثبت و مجموعه همکاران خودمان، این کار را پیش بردیم و توانستیم در همان ۶ ماه اول، بیش از ۲۰۰۰ موکب را شناسایی کنیم. یکی از نگرانیها این بود که طبق قانون، تغییرات مواکب و تغییراتی که در هیئتمدیره آنها ایجاد میشود باید ثبت شود. حتی در مواردی مانند فوت یکی از اعضا نیز لازم بود تغییرات ظرف ۲۴ ساعت انجام شود. موضوع ثبت تغییرات نیز عملیاتی شد و امروز سازمان مربوطه هم ثبت را انجام میدهد هم شناسه صادر میکند هم تغییرات را ثبت و اعلام میکند و اطلاعات لازم را به مراجع مربوطه ارائه میدهد.
مشارکت ۲۶۸۷ موکب در اربعین امسال
وی با اشاره به عملکرد مواکب در اربعین امسال گفت: امسال با توجه به شرایطی که مواکب داشتند برخی از آنها اجازه گرفتند که در شهرها باقی بمانند و در همان میادین به زائران خدمترسانی کنند. در مجموع ۲۶۸۷ موکب در اربعین امسال مشارکت کردند و خدمات خود را به زائران ارائه دادند.
لزوم آموزش سامانههای مالی به مواکب
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم این است که اگرچه تعداد زیادی از مواکب برای خود سامانه مالی ایجاد کردهاند و فعالیتهای مالی خود را بهدقت انجام میدهند، اما لازم است با کمک سازمان ثبت و هیئت ماده ۹، برنامهریزی کنیم تا آموزش مناسبی درباره سامانههای مالی به مواکب ارائه شود. نامجو تأکید کرد: مواکب باید بتوانند شفافیت مالی لازم را داشته باشند، مواردی که از مالیات معاف هستند مشخص شود و مواردی که مشمول مالیات هستند نیز مورد رسیدگی قرار گیرند.
هدایت مواکب به سمت وقف
وی یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده را هدایت مواکب علاقهمند به سمت وقف عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از پیشنهادهایی که در هیئتمدیره مطرح شده این است که مواکبی که علاقهمند هستند به سمت وقف هدایت شوند. در حال بررسی روش اجرای این موضوع هستیم تا برای وقف نیز امتیازاتی در نظر گرفته شود بهخصوص در موضوعات مالیاتی که در صورت وقف بودن، مسیر میتواند سادهتر باشد.
پیگیری ایجاد تسهیلات برای نوسازی و بازسازی تجهیزات مواکب
نامجو همچنین از پیگیری ایجاد تسهیلات برای نوسازی و بازسازی تجهیزات مواکب خبر داد و گفت: درخواستهای زیادی از سوی مواکب در زمینه نوسازی و بازسازی تجهیزات مطرح شده است. وی گفت: با توجه به وجود سامانه موکبها و سامانه ثبت که ظرفیتهای خوبی پیدا کرده است، بتوانیم با همکاری یکدیگر در سالهای آینده، فرآیند ارائه این خدمات را بسیار شفافتر، بهتر، سادهتر و راحتتر انجام دهیم.
صدور شناسه ملی مواکب گامی در مسیر شفافیت مالی و هویتبخشی حقوقی
سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با اشاره به اهمیت شفافیت مالی اظهار کرد: شفافیت در نظام مالی یکی از شاخصهای مهم نظامهای حاکمیتی است و شفافیت در مبادلات مالی همواره مورد توجه قرار داشته است بهویژه در نظام اسلامی، از سال ۱۳۸۰ موضوع شفافیت مالی در نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفت تا گردش مالی اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی به صورت شفاف انجام شود و تحت نظارت قرار گیرد.
قوانین و مقررات مربوط به صدور شناسه یکتا
سعادتیان افزود: در همین راستا قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۷ هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب آییننامهای، موضوع شناسایی و صدور شناسه یکتا و ساماندهی این موضوعات را به سازمان مدیریت کشور محول کرد. وی ادامه داد: پس از آنکه این آییننامه در سازمان مدیریت کشور مورد توجه قرار گرفت به دلیل اینکه اطلاعات و دادههای مربوط به شخصیتهای حقوقی حقوق خصوصی و عمومی در اختیار این سازمان نبود موضوع به نحو احسن عملیاتی نشد.
انتقال مسئولیت صدور شناسه یکتا به سازمان ثبت
معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نهایتاً با تصویب قانون مبارزه با فساد در سال ۱۳۹۰ این امر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شد و تصدی صدور شناسه یکتا از سازمان مدیریت کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتقال پیدا کرد. سعادتیان افزود: در این راستا آییننامه قانون در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و در ماده ۹ این قانون، هیئتی متشکل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، سازمان امور استخدامی کشور، وزارت دادگستری و وزارت کشور با مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد.
مرجعیت هیئت ماده ۹ برای صدور شناسه ملی اشخاص حقوق عمومی
وی اظهار کرد: این هیئت بر اساس آییننامه و وظایفی که بر عهده دارد مرجع تعیین و تشخیص نحوه صدور شناسه ملی برای اشخاص حقوق عمومی است و فرآیند شمول را مورد بررسی و تصویب قرار میدهد. با توجه به اطلاعات و دادههایی که در ثبت شرکتها داریم، برای صدور شناسه ملی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با چالش دیگری مواجه نبودیم و نداریم.
مشکلات نهادهای عمومی غیردولتی در شفافیت مالی
وی ادامه داد:، اما نهادهای عمومی غیردولتی نهادهایی بودند که به حکم قانون ایجاد میشدند، ولی معمولاً گردش مالی آنها بر اساس کد ملی اشخاص و افتتاح حساب بر اساس اشخاص حقیقی انجام میشد. در چنین شرایطی شفافیت مالی و نظارت بر مسائل مالی این نوع نهادها بسیار دشوار بود و بعضاً با تغییر شناسههای ملی و گردش حسابها، ابهاماتی در گردش مالی ایجاد میشد.
تصویب صدور شناسه ملی برای نهادهای عمومی غیردولتی
سعادتیان گفت: در همین راستا موضوع در هیئت ماده ۹ مطرح و تصویب شد که برای نهادهای عمومی و غیردولتی شناسه ملی صادر شود و بر اساس شناسه صادرشده بانکهای عامل مکلف باشند برای این نهادها حساب بانکی را بر اساس شناسه یکتا و به نام خود نهاد افتتاح کنند. با این اقدام دیگر شخص حقیقی در مراودات مالی این نوع نهادها دخیل نخواهد بود.
ورود موضوع مواکب به فرآیند صدور شناسه ملی
معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: پس از برگزاری جلسات کارشناسی با همکاران وقت پایگاه اشخاص حقوقی، به این نتیجه رسیدیم که با تصویب کمیسیون ماده ۹ مسیر صدور شناسه برای مواکب از مسیر شرکتها و مؤسسات به مسیر دوم یعنی شخصیتهای حقوقی عمومی، منتقل شود و برای این نوع نهادها نیز شناسه ملی صادر شود.
تأیید ستاد عتبات شرط صدور شناسه ملی مواکب
سعادتیان گفت: موضوع در کمیسیون مطرح شد و با گزارشی که ارائه کردم تصویب شد که امکان صدور شناسه ملی برای کلیه موکبها در سامانه پایگاه اشخاص حقوقی فراهم شود. در این مصوبه یک نکته و تأکید مهم وجود داشت و آن اینکه موکبهایی که نیازمند صدور شناسه ملی هستند حتماً باید از سوی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات مورد تأیید قرار گیرند.
شفافیت مالی مواکب با صدور شناسه ملی
سعادتیان با قدردانی از همکاری ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت: با صدور شناسه یکتا، نظام مالی شفاف در مواکب حاکم شد و شماره حساب مربوطه به نام شناسه ملی صادر میشود. با این اقدام مبالغی که واریز میشود و هزینههایی که صورت میگیرد به طور شفاف و بدون ایراد در اختیار دستگاههای نظارتی قرار میگیرد و در نهایت نیز مورد تأیید مسئولان مربوط در ستاد عتبات قرار میگیرد.
صدور شناسه برای موکبهای رضوی
معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به توسعه این طرح برای مواکب رضوی گفت: از آنجایی که در دهه آخر ماه، موکبهای رضوی نیز در مسیر زیارتی مشهد مقدس ایجاد میشد، دستور داده شد برای موکبهای رضوی نیز شناسه یکتا صادر شود. بر این اساس حدود ۱۲ موکب در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شد که از این تعداد ۷ موکب مربوط به موکبهای رضوی است که همین هفته قبل صادر کردیم و مابقی نیز انشاءالله تا پایان ماه صادر خواهد شد. وی تأکید کرد: همانطور که در ساماندهی و صدور شناسههای یکتا برای موکبهای حسینی و اربعین حسینی موفقیت حاصل شد به همان منوال موکبهای رضوی نیز میتوانند دارای شناسه یکتا شوند.
تجلیل از موکبداران نمونه و مدیران کل ثبت استانها
در پایان این مراسم از موکبداران نمونه رضوی و حسینی که در مسیر خدمترسانی به زائران و ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) فعالیت داشتند، تجلیل و با اهدای لوح تقدیر از آنها قدردانی شد و سند الکترونیک شناسه ملی مواکب نیز به موکبداران اهدا شد تا در کنار تقدیر از خادمان این عرصه، هویت حقوقی مواکب نیز به صورت رسمی تثبیت شود. همچنین از مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک استانهای خراسان رضوی، سمنان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان به پاس تلاشها و خدمات آنان در مسیر خدمترسانی به زائران و فعالیت در مواکب حسینی و رضوی، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. در بخش دیگری از این مراسم از ۱۲ موکب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مسیر خدمترسانی به زائران حسینی و رضوی فعالیت داشتند نیز تقدیر و تجلیل شد.