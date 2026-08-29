به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برق تولیدی‌ نیروگاه کوچک مقیاس مدرسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی واقع در جاده میامی با ظرفیت ۵۰ کیلووات، راهی شبکه توزیع می‌شود.

صفدر سلطانی افزود: ۸۷۷ مدرسه تا مهرماه در استان به نیروگاه‌ های کوچک مقیاس ۵ کیلو واتی مجهز می‌ شوند.

سلطانی ادامه داد: از این تعداد ۴۰۵ مدرسه در مشهد و ۴۷۲ مدرسه در سطح شهرستان‌ های استان به این نیروگاه‌ ها مجهز می‌ شوند.

محسن طرز طلب، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌ های تجدیدپذیر و بهره‌ وری انرژی برق نیز گفت: قرار است تا ابتدای مهرماه، ۱۲ هزار مدرسه در کشور به نیروگاه‌ های خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز شوند.

وی افزود: برق تولیدشده از این تعداد که ۶۰ مگاوات است، مستقیما به شبکه تزریق می‌ شود و در کنار کمک به تأمین برق، درآمدی نیز برای مدارس ایجاد می‌ کند.