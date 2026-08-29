آغاز نهضت توسعه نیروگاه های خورشیدی در مدارس خراسان رضوی
نهضت توسعه نیروگاه های خورشیدی در مدارس خراسان رضوی، از مدرسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی امروز صبح با حضور معاون وزیر نیرو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: برق تولیدی نیروگاه کوچک مقیاس مدرسه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی واقع در جاده میامی با ظرفیت ۵۰ کیلووات، راهی شبکه توزیع میشود.
صفدر سلطانی افزود: ۸۷۷ مدرسه تا مهرماه در استان به نیروگاه های کوچک مقیاس ۵ کیلو واتی مجهز می شوند.
سلطانی ادامه داد: از این تعداد ۴۰۵ مدرسه در مشهد و ۴۷۲ مدرسه در سطح شهرستان های استان به این نیروگاه ها مجهز می شوند.
محسن طرز طلب، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق نیز گفت: قرار است تا ابتدای مهرماه، ۱۲ هزار مدرسه در کشور به نیروگاه های خورشیدی ۵ کیلوواتی مجهز شوند.
وی افزود: برق تولیدشده از این تعداد که ۶۰ مگاوات است، مستقیما به شبکه تزریق می شود و در کنار کمک به تأمین برق، درآمدی نیز برای مدارس ایجاد می کند.