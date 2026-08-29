بمناسبت هفته دولت و با حضور معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی سردخانه ۳۵۰۰ تنی در تکاب افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته دولت و با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی و محمد نیکنام فرماندار تکاب و جمعی از مسئولان سردخانه ۳۵۰۰ تنی تکاب افتتاح شد.

محمد نیکنام فرماندار تکاب د گفت: این سردخانه که سال‌ها راکد مانده بود با اعطای تسهیلات ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی دولت و آورده شخصی ۴۷۰ میلیارد تومانی متصدی مجدد راه اندازی شد.

نیکنام افزود: در این واحد سردخانه برای ۷ نفر بصورت مستقیم و برای ۱۵ نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.