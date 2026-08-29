مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از ثبت بیش از ۳ هزار موقوفه با بیش از ۲۰ هزار رقبه در استان خبر داد و گفت: قم از نظر سنددار شدن موقوفات، با استثنای برخی موقوفات دارای تعارض، در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در نشست خبری به مناسبت هفته وقف در آستان مقدس امامزاده جمال‌الدین (ع)، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به تأکید قائد شهید امت بر تمدن‌ساز بودن امور وقفی، از خیرین خواست با توجه به ضرورت پشتیبانی از حوزه تحقیق و پژوهش، موقوفات خود را به حوزه‌های علمی و پژوهشی اختصاص دهند.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۳ هزار موقوفه با بیش از ۲۰ هزار رقبه در استان قم افزود: به جز برخی موقوفات که دارای تعارض هستند، مابقی موقوفات دارای سند تک‌برگی هستند و از این لحاظ قم نخستین استان کشور است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، ایجاد اردوگاه‌های مناسب دانش‌آموزی و دانشجویی در جوار امامزاده روستای فردو را از دیگر طرح‌های اوقاف عنوان کرد و گفت: با هدف ایجاد مکانی مناسب برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، زمینی در حال بررسی است تا بخشی از آن برای احداث اردوگاه تفریحی ملی در اختیار گرفته شود.

اسکندری همچنین با اشاره به وضعیت قبرستان وادی‌السلام گفت: در تفاهمی با شهرداری و با رعایت موازین شرعی و ایجاد سازه‌های فرهنگی، درصدد هستیم فضای مرتبطی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود.

وی برگزاری نمایشگاه، نشست‌های تخصصی، افتتاح طرح‌های موقوفی، ارتباط مستقیم با مردم و پاسخ به سوالات و شبهات آنان را از جمله برنامه‌های هفته وقف در استان قم برشمرد.