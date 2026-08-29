معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور امروز هفتم شهریورماه و همزمان با هفته دولت از محل احداث مرکز ملی نخستی‌سانان بازدید کرد و بر اهمیت تکمیل سریع و استاندارد این زیرساخت کلیدی در نقشه پژوهشی کشور تأکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ملی نخستی‌سانان که به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه زیست‌فناوری و علوم پزشکی در کشور شناخته می‌شود، نقشی حیاتی در انجام مطالعات پیشرفته ژنتیک، داروسازی و ارتقای سلامت عمومی ایفا خواهد کرد.

در این بازدید، روند اجرای عملیات عمرانی و تأمین پیش‌نیاز‌های فناورانه مورد ارزیابی قرار گرفت تا هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و علمی برای تسریع در روند بهره‌برداری حفظ شود.

احداث این مجموعه که استاندارد‌های بالای پژوهشی و حفاظتی را در خود جای می‌دهد، گامی در جهت کاهش وابستگی به زیرساخت‌های خارجی و فراهم‌سازی بستری ایمن برای پژوهشگران داخلی جهت انجام آزمایش‌های حساس و ضروری تلقی می‌شود.