معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی با اشاره به همزمانی تعطیلات پیش‌رو با روزهای، فصل سفر تابستانی گفت: ظرفیت مراکز اقامتی استان در آستانه تعطیلات پیش‌رو، به اشغال صد درصدی رسیده و مجموعه گردشگری آذربایجان‌شرقی برای میزبانی از گردشگران و مدیریت موج سفر پیش‌رو آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیومرث کریمی با اشاره به افزایش تقاضای سفر به آذربایجان‌شرقی در روزهای پایانی تابستان و ایام تعطیلات هفته جاری بیان کرد: همزمانی تعطیلی روز یکشنبه با آخرین روزهای فصل تابستان، شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری سفرهای کوتاه‌مدت و خانوادگی ایجاد کرده و بررسی وضعیت رزرو مراکز اقامتی نشان می‌دهد ظرفیت اقامت در استان برای این بازه زمانی به طور کامل تکمیل شده است.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پایان تابستان از دوره‌های مهم تقویم گردشگری آذربایجان‌شرقی محسوب می‌شود. در این مقطع، شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق استان برای طبیعت‌گردی مناسب است و گردشگران می‌توانند در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت‌های طبیعی شهرستان‌های مختلف نیز استفاده کنند.

او افزود: یکی از ویژگی‌های این دوره از سفر، تنوع مقاصد انتخابی گردشگران است. تبریز به عنوان محور اصلی سفرهای فرهنگی، تاریخی و تفریحی، در کنار مقصدهایی مانند کندوان، ارسباران، جلفا و کرانه‌های رودخانه ارس، مراغه و دیگر مناطق دارای ظرفیت گردشگری استان، مجموعه‌ای متنوع از تجربه‌های سفر را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

کریمی گفت: شرایط آب‌وهوایی مناسب مناطق کوهستانی و طبیعت استان در پایان تابستان، تعطیلی پیش‌رو و قرار گرفتن در روزهای پایانی فصل سفر، سه عامل مهم در افزایش تقاضای سفر به آذربایجان‌شرقی هستند. در چنین شرایطی، سفرها معمولاً با فاصله زمانی کوتاه برنامه‌ریزی می‌شوند و مقصدهایی که امکان دسترسی به طبیعت، جاذبه‌های فرهنگی و خدمات اقامتی را به صورت همزمان فراهم می‌کنند، سهم بیشتری از بازار سفر به دست می‌آورند.

او با اشاره به روند فعالیت تأسیسات گردشگری در این ایام اظهار کرد: اشغال کامل مراکز اقامتی به معنای افزایش مسئولیت مجموعه‌های خدماتی استان است. در دوره‌های اوج سفر، کیفیت خدمات اقامتی، سرعت پاسخگویی، رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی، آمادگی نیروی انسانی و مدیریت فرآیند پذیرش و خروج مسافران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این موارد باید با دقت بیشتری دنبال شود.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی افزود: مراکز اقامتی استان در این دوره باید آمادگی لازم برای ارائه خدمات مستمر را داشته باشند و نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود تا افزایش حجم مسافر، خللی در کیفیت میزبانی ایجاد نکند.

کریمی ادامه داد: گردشگری زمانی می‌تواند اثر اقتصادی خود را در مقصد نشان دهد که جریان سفر از محل اقامت فراتر برود و سایر بخش‌های زنجیره گردشگری را نیز فعال کند. افزایش حضور گردشگران در استان، رونق مراکز پذیرایی، حمل‌ونقل، مجموعه‌های تفریحی، بازارهای محلی و فروش محصولات صنایع‌دستی را نیز به دنبال دارد و در نهایت موجب توزیع درآمد گردشگری در میان طیف گسترده‌تری از فعالان این حوزه می‌شود.

معاون گردشگری آذربایجان‌شرقی همچنین بر اهمیت توزیع سفر در سطح استان تأکید کرد و گفت: تمرکز گردشگران در یک یا چند مقصد شناخته‌شده می‌تواند فشار بیشتری بر زیرساخت‌ها وارد کند، در حالی که معرفی و تقویت مقاصد مکمل، ظرفیت توزیع مناسب‌تر جریان گردشگری را فراهم می‌کند. برنامه‌ریزی برای معرفی این مقاصد و هدایت گردشگران به نقاط مختلف استان از موضوعات مهم مدیریت سفر در دوره‌های پرتردد است.

کریمی با اشاره به جایگاه کندوان در نقشه گردشگری استان اظهار کرد: کندوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مقاصد گردشگری آذربایجان‌شرقی است و در فصل تابستان نیز همواره مورد توجه گردشگران قرار دارد. در کنار این روستای تاریخی، ظرفیت‌های طبیعی ارسباران، جاذبه‌های جلفا و کرانه‌های ارس، مجموعه‌های تاریخی مراغه و سایر مقاصد فرهنگی و طبیعی استان می‌توانند بخشی از بار سفر را از مقاصد پرتردد به سمت دیگر نقاط هدایت کنند.

او خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استان است. افزایش ظرفیت اقامت، ایجاد مجموعه‌های جدید گردشگری و ارتقای کیفیت تأسیسات موجود، برای پاسخگویی به تقاضای سفر و افزایش ماندگاری گردشگران ضروری است و در همین راستا در هفته دولت امسال تاکنون پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف آذربایجان‌شرقی اجرایی و به بهره‌برداری رسیده است.