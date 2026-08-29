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تیم نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مقابل شمسآذر قزوین با ۲ گل مغلوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه خانگی اش شهید وطنی قائم شهر مقابل شمسآذر قزوین مغلوب شد و با ثبت سومین شکست خود در این فصل، در جدول ردهبندی دچار بحران شد.
در ادامه رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، شامگاه جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر شاهد تقابل نساجی مازندران و شمسآذر قزوین بود. در این دیدار حساس، تیم میزبان نتوانست از قدرت خود استفاده کرده و در نهایت با نتیجه ۲ بر ۰ مغلوب نماینده قزوین شد.
با این نتیجه، تیم شمسآذر موفق شد به نخستین برد خود در فصل جدید دست یابد و با کسب ۴ امتیاز، جایگاه دهم را از آن خود کند. اما در مقابل، وضعیت نساجی مازندران همچنان نگرانکننده به نظر میرسد.
شاگردان مجتبی حسینی در تیم نساجی با ثبت سومین شکست در چهار بازی نخست فصل، تنها با یک امتیاز در رده هفدهم جدول قرار گرفتند که نشاندهنده نیاز مبرم این تیم به بازنگری در برنامهها و خروج از بحران است.
شیرزاد ادهمی و گزارشی از این بازی: