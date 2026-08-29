وزیر جهاد کشاورزی ایران، در جریان حضور در استانبول، از نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی و بسته‌بندی F Istanbul ۲۰۲۶ بازدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی ایران، در جریان حضور در استانبول، با همراهی احمد محمدی، سرکنسول ایران در استانبول، از نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی و بسته‌بندی F Istanbul ۲۰۲۶ بازدید کرد.

نوری قزلجه در این بازدید از پاویون (غرفه) جمهوری اسلامی ایران و غرفه شرکت‌های ایرانی دیدن کرد و با مسئولان، تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران حاضر در نمایشگاه درباره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی گفت‌و‌گو کرد.

در پاویون (غرفه) ایران که برای چهارمین سال متوالی در این نمایشگاه برپا شده، ۱۶ شرکت ایرانی در حوزه‌هایی از جمله صنایع غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع غذایی و بسته‌بندی، لبنیات، خشکبار، نوشیدنی و محصولات غذایی حضور دارند.

نمایشگاه F Istanbul از ۲۶ تا ۲۹ اوت ۲۰۲۶ در استانبول برگزار می‌شود و یکی از رویداد‌های تخصصی صنعت غذا و زنجیره تولید و تجارت محصولات غذایی در ترکیه به شمار می‌رود.