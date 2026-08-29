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نماینده ولیفقیه در گلستان و امامجمعه گرگان در مراسم بزرگداشت روز مسجد گفت: اولین خانهای که خدا برای انسان قرار داد، مسجد بود و مسجد خانه خدا، مرکز هدایت و جای تطهر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی با بیان اینکه انقلاب ما از مساجد شروع شد، افزود: تثبیت و تداوم انقلاب هم در مساجد است.
امام جمعه گرگان گفت: در دنیایی که فضای مجازی همهچیز را ویران میکند، پای مردم به ویژه جوانان باید بیشتر به مساجد باز شود.
آیت الله نورمفیدی افزود: مهمترین سلاح ما در مقابل دشمن، انسجام ملی است و اختلاف و تفرقه بدترین خطر جامعه امروز ماست.
وی تاکید کرد: روحانیت باید عامل الفت و مسجد، مرکز آن باشد.