نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان در مراسم بزرگداشت روز مسجد گفت: اولین خانه‌ای که خدا برای انسان قرار داد، مسجد بود و مسجد خانه خدا، مرکز هدایت و جای تطهر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی با بیان اینکه انقلاب ما از مساجد شروع شد، افزود: تثبیت و تداوم انقلاب هم در مساجد است.

امام جمعه گرگان گفت: در دنیایی که فضای مجازی همه‌چیز را ویران می‌کند، پای مردم به ویژه جوانان باید بیشتر به مساجد باز شود.

آیت الله نورمفیدی افزود: مهمترین سلاح ما در مقابل دشمن، انسجام ملی است و اختلاف و تفرقه بدترین خطر جامعه امروز ماست.

وی تاکید کرد: روحانیت باید عامل الفت و مسجد، مرکز آن باشد.