فردا با افزایش شدت و گستره بارش‌ها در آذربایجان غربی، در بسیاری از نقاط ناپایداری‌های جوی به صورت رگبار باران توام با رعد و برق پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته، با فعالیت امواج بارشی در نواحی شمالی استان، شاهد بارش‌های رگباری توام با رعد و برق بودیم که بیشترین بارش از ایستگاه چالدران با ۵.۵ میلیمتر گزارش گردید.

کماکان با ادامه فعالیت امواج بارشی تا اواسط هفته جاری، بارش‌های رگباری باران در سطح استان ادامه خواهد داشت. طی امروز از شدت بارش‌ها کاسته شده و در برخی شهر‌های شمالی انتظار می‌رود رگبار‌های خفیف و پراکنده‌ای اتفاق بیفتد در حالیکه فردا بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده شده و در بسیاری از نقاط استان ناپایداری‌های جوی به صورت رگبار باران توام با رعد و برق به وقوع بپیوندد.

روز‌های دوشنبه و سه شنبه از شدت بارش‌ها کاسته شده و همچنین بارش‌ها عمدتا در نواحی شمالی و بصورت خفیف و پراکنده در نواحی مرکزی استان ادامه خواهد یافت.

همچنین با افزایش گرادیان خطوط فشاری طی امروز و فردا، بر سرعت وزش باد افزوده شده و بویژه در ساعات میانی روز، وزش باد نسبتا شدید در سطح استان بویژه نواحی جنوبی پیش بینی می‌شود و با توجه به اینکه وزش باد در کشور عراق نیز چشمگیر بوده لذا احتمال تشکیل و انتقال توده گرد و خاک به استان بسیار بالا خواهد بود.

از نظر دمایی نیز روند کاهش دما تا اواسط هفته جاری بصورت نسبی ادامه خواهد داشت. براساس آمار دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، در طی بیست و چهار ساعت گذشته شهرستان نقده با ثبت بیشینه دمای ۳۵.۶ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۹.۰ بترتیب به عنوان گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند.

بیشینه دمای اورمیه دیروز در گرمترین ساعات، ۳۱.۲ و کمینه دمای آن دیشب در خنکترین ساعات ۱۳.۹ درجه در مقیاس سلسیوس ثبت و گزارش گردید.