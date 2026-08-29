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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از فراهم شدن امکان عرضه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید وارداتی در مناطق آزاد کشور، در محدوده سرزمینی استان محل استقرار این مناطق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمتالله عسگری، با اشاره به اختیارات و ظرفیتهای جدیدی که در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن به استانداران تفویض شد، افزود: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای تامین و توزیع کالاهای اساسی و پشتیبانی از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، مقرر شده است امکان عرضه کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید توسط تجار و واحدهای تولیدی در مناطق آزاد فراهم شود.
وی افزود: این اقدام در چارچوب مقررات مناطق آزاد و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و آییننامههای اجرایی آن انجام میشود و کالاهای وارداتی میتوانند در مناطق آزاد واقع در محدوده سرزمینی استان محل استقرار، عرضه و در چرخه تامین استان مورد استفاده قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران تاکید کرد: استفاده از ظرفیت مناطق آزاد یکی از راهکارهای موثر برای تسهیل فرآیند تامین کالا، کاهش وقفه در زنجیره توزیع و حمایت از واحدهای تولیدی، بهویژه در شرایط ویژه اقتصادی و پس از تفویض اختیارات مرتبط به استانداران، به شمار میرود.
عسگری ادامه داد: اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری اعتبار خواهد داشت و دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی میتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات تعیینشده از این ظرفیت برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این تصمیم، بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی استانها برای تقویت زنجیره تامین، تسریع در فرآیند ورود و عرضه کالا و حفظ پایداری تولید و بازار در شرایط خاص اقتصادی است.