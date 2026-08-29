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هفدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی با کمان کشورمان امروز با معرفی برترین ها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان امروز ۷ شهریور با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
اسامی تیمهای برتر به شرح زیر است:
ریکرو آقایان:
۱- دانشگاه آزاد
۲- عقاب معراج
۳ـ فولاد مبارکه سپاهان
ریکرو بانوان:
۱- سنگ آهن بافق
۲- فولاد مبارکه سپاهان
۳- نقش جهان اصفهان
کامپوند آقایان:
۱- کمان پارسه
۲- فولاد مبارکه سپاهان
۳- کمانکده تیرداد همدان
کامپوند بانوان:
۱- نقش جهان اصفهان
۲- مقاومت شهرداری
۳- نهالستان تاکستان