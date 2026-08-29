به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان امروز ۷ شهریور با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید.

اسامی تیم‌های برتر به شرح زیر است:

ریکرو آقایان:

۱- دانشگاه آزاد

۲- عقاب معراج

۳ـ فولاد مبارکه سپاهان

ریکرو بانوان:

۱- سنگ آهن بافق

۲- فولاد مبارکه سپاهان

۳- نقش جهان اصفهان

کامپوند آقایان:

۱- کمان پارسه

۲- فولاد مبارکه سپاهان

۳- کمانکده تیرداد همدان

کامپوند بانوان:

۱- نقش جهان اصفهان

۲- مقاومت شهرداری

۳- نهالستان تاکستان