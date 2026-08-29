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مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از بهره برداری طرحهای زیرساختی و مسکن در هفته دولت و افزایش چهار برابری بودجه تکمیل باندهای دوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با حضور در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای استان گفت: افتتاح هزار و ۷۰۰ واحد نهضت ملی مسکن و ۶۱ طرح در حوزه حمل و نقل با سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار که شاخصترین آن محور بیرجند - قاین با ۱۷ سال انتظار بود، از جمله طرحهای افتتاحی راه و شهرسازی در هفته دولت امسال است.
مودی افزود: در دو سال گذشته با حمایتهای استاندار و نمایندگان، ۱۵۰ کیلومتر باند دوم با ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل شد و بیش از ۷ هزار واحد از مجموع ۱۱ هزار واحد در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
به گفته وی حدود ۲ همت برای خدمات زیربنایی تخصیص یافت و برای ۱۸ هزار واحد از ابتدای دولت، خدمات زیربنایی انجام شد.
مودی راهآهن بیرجند-قاین-یونسی را از طرحهای مهم دولت و استان دانست و افزود: محور ریلی زاهدان - چابهار ظرف یک تا دو ماه آینده به بهرهبرداری کامل میرسد.
وی افزود: از مجموع ۷.۳ همت اعتباری که از ابتدای طرح به طرح راه آهن تخصیص یافت، حدود ۵.۳ همت در این دو سال تخصیص یافته و سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ ماهه اخیر تأمین اعتبار شده که قرار بود در ۳ سال واریز شود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: تکمیل راهگذرهای اصلی در حوزه باند دوم از دیگر طرحهای در اولویت استان است و قانون بودجه باندهای دوم امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش ۴ برابری داشته است.
مودی افزود: اکنون ساخت ۳۰ هزار واحد در دست اجرا است که خدمات زیربنایی این سایتها مهمترین اولویت است و بهمحض تکمیل خدمات زیربنایی، آسفالتها انجام میشود.