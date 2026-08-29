

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام مرکز آمار در تیرماه امسال ۲۰۷ هزار و ۳۱۱ تن گوشت مرغ و سایر پرندگان در کشتارگاه‌های رسمی تولید شد که گوشت مرغ با ۲۰۰ ٬ ۴۸۰ تن، معادل ۹۶.۷ درصد از وزن کل گوشت طیور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور، در تیرماه امسال ۲ ٬ ۵۳۹ تن گوشت بوقلمون و ۴ ٬ ۲۹۲ تن گوشت سایر پرندگان تولید و عرضه شده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده کاهش ۵ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (خرداد ۱۴۰۵) در حدود ۱۹ درصد افزایش داشته است.