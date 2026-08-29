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فرایند واگذاری اراضی روستایی به حدود ۳۰۰ هزار متقاضی طرحهای حمایتی مسکن از فردا، هشتم شهریور، آغاز میشود و متقاضیان فاقد تخصیص زمین در اولویت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرایند اجرایی واگذاری اراضی روستایی از هشتم شهریور آغاز و تا هفتم مهرماه در چهار مرحله اجرا میشود.
در مرحله نخست، متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص طرح و ثبتنامشدگان تا پایان سال ۱۴۰۰ در اولویت واگذاری قرار دارند.
مرحله دوم از ۱۸ شهریور به ثبتنامشدگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اختصاص دارد.
از ۲۸ شهریور نیز ثبتنامشدگان سال ۱۴۰۳ به بعد وارد فرایند واگذاری خواهند شد.
مرحله چهارم از هفتم مهرماه با انتشار فراخوان عمومی برای سایر متقاضیان آغاز میشود.
اولویت واگذاری با متقاضیان بومی روستا، اعم از ساکنان فعلی و افراد غیرساکن دارای ریشه و نسب روستایی است.
متقاضیان واجد شرایط پس از دریافت پیامک باید با مراجعه به سامانه طرحهای حمایتی مسکن، روستای موردنظر و مدارک مربوط به سابقه سکونت یا ریشه روستایی را ثبت کنند.
پس از احراز شرایط و وجود ظرفیت، زمین به صورت ۹۹ ساله و با پرداخت هزینه آمادهسازی واگذار میشود و در صورت تکمیل ظرفیت یا احراز نشدن شرایط، متقاضی به صف شهر مورد تقاضای خود بازمیگردد.