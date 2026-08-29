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همایش جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات شمال غرب کشور باهدف ارائه تازههای علمی و درمانی به مدت سه روز در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات شمال غرب کشور باهدف ارائه تازههای علمی و درمانی حوزه جراحی مغز و اعصاب از پنجم تا هفتم شهریورماه، در تالار وحدت در ارومیه برگزار شد
دکتر حمید جنگی دبیر کنگره انجمن جراحان مغز و اعصاب شمال غرب کشور اظهار افزود:این کنگره با حضور متخصصانی از استانهای آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، زنجان و ایلام و همچنین مهمانانی از تهران، فارس، یزد و گیلان برگزار میشود و حدود ۷۰ مقاله علمی در آن ارائه شد.
وی افزود: استاد شیروانی، استاد گیو شریفی و حدود ۳۰ نفر از اساتید و متخصصان تهران و حضور ۲۷۰ جراح و متخصص از رشته مختلف از جمله مهمانان این رویداد بودند و در طول سه روز، تازههای علمی و درمانی حوزه جراحی مغز و اعصاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دبیر کنگره ادامه داد: برای افزایش مشارکت علمی، متخصصان رشتههای مغز و اعصاب، زنان و زایمان، بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی و پرستاری نیز در پنلهای تخصصی حضور خواهند داشت. همچنین مقالاتی از حوزه پرستاری دریافت شده و مباحث مرتبط با مراقبتهای قبل، حین و بعد از عمل نیز بررسی شد.
جنگی با اشاره به حضور نداشتن مهمانان خارجی بهصورت حضوری گفت: چند مقاله از متخصصان خارجی بهصورت ضبطشده دریافت شده که در جریان کنگره پخش شد.
وی هدف دیگر برگزاری این رویداد در ارومیه را معرفی ظرفیتهای آذربایجانغربی عنوان کرد و گفت: این کنگره علاوه بر ارتقای سطح علمی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان و کمک به توسعه گردشگری و رونق اقتصادی آن است.