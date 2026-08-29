معاون اجتماعی و فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، از ثبت ۱۳ وقف جدید از سال گذشته تاکنون در این استان خبر داد و گفت: ۶ مورد از این موقوفات مربوط به امسال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی، افزود: این موقوفات شامل باغ و زمین است که با توجه به نیت واقفان و برای اجرای نیات خیرخواهانه آنان به ثبت رسیده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به ارزش این موقوفات گفت: ارزش موقوفات جدید ثبت‌شده در استان حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی بیان کرد: این موقوفات با نیت‌هایی از جمله احداث مسجد، حسینیه و کمک به سادات وقف شده‌اند.

وی افزود: وقف‌های جدید در شهرستان‌های همدان، تویسرکان، اسدآباد و رزن به ثبت رسیده‌اند.

حسینی تأکید کرد: ثبت موقوفات جدید نشان‌دهنده تداوم فرهنگ وقف و مشارکت مردم استان در امور خیر و عام‌المنفعه است.