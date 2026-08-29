آیین تجلیل از حافظان و قاریان قرآن کریم فرماندهی انتظامی گیلان با حضور استاندار برگزار و از فعالان و برگزیدگان قرآنی مجموعه انتظامی استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین تجلیل از حافظان و قاریان قرآن کریم فرماندهی انتظامی گیلان امروز با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس عقیدتی سیاسی فراجا، سردار حسین حسن‌پور فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان، فرماندهان، کارکنان انتظامی و خانواده‌های آن‌ها برگزار شد.

این مراسم با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، تکریم فعالان عرصه قرآن کریم و پاسداشت تلاش‌های حافظان و قاریان کلام وحی در مجموعه فرماندهی انتظامی گیلان برگزار شد.

فرمانده انتظامی گیلان در این مراسم، ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، کارکنان، پیشکسوتان، روحانیون و مسئولان در این مراسم، موجب معنویت و شکوه هرچه بیشتر این محفل قرآنی شده است.

سردار حسین حسن‌پور با اشاره به درخشش کارکنان و خانواده‌های انتظامی در عرصه‌های قرآنی، افزود: خدا را شاکریم که در سازمان مقدس انتظامی، در کنار مأموریت اصلی تأمین امنیت، کارکنان، خانواده‌های آن ها، بازنشستگان و فرزندان همکاران در عرصه‌های قرآنی نیز حضوری فعال دارند و در مسابقات قرآن کریم و نهج‌البلاغه موفق به کسب رتبه‌های برتر می‌شوند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا هم در ادامه ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و تأکید بر ضرورت انس هرچه بیشتر کارکنان و خانواده‌های انتظامی با قرآن کریم، گفت: باید فرهنگ قرآن‌خوانی، حفظ، تلاوت، تدبر و عمل به آموزه‌های قرآنی در مجموعه انتظامی بیش از گذشته توسعه پیدا کند.

حجت‌الاسلام علی شیرازی با قدردانی از حضور خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم افزود: اگر امروز از عزت، اقتدار و امنیت برخورداریم و دشمن از جمهوری اسلامی هراس دارد، به برکت خون شهدا و صبر، استقامت و ایمان خانواده‌های معظم شهداست.

همچنین در ادامه این مراسم، از جمعی از حافظان و قاریان قرآن کریم فرماندهی انتظامی گیلان که در فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآنی حضور و مشارکت داشته‌اند، از سوی مسئولان حاضر، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.