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در ششمین روز از هفته دولت، مدرسه زندهیاد گرشیوز حبیبی با ۱۰ میلیارد تومان هزینه در بخش شاندرمن ماسال افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در ششمین روز از هفته دولت، مدرسه ۶ ب کلاسه زندهیاد گرشیوز حبیبی با ۱۰ میلیارد تومان هزینه در بخش شاندرمن ماسال افتتاح شد.
این واحد آموزشی که در مقطع متوسطه اول فعالیت خواهد کرد، با زیربنای هزار و ۲۵ مترمربع، در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۵۳۲ مترمربع ساخته شده است.
این مدرسه شامل ۶ کلاس درس بوده و برای ساخت و تکمیل آن افزون بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
با توجه به کمبود فضاهای پژوهشی در شهرستان ماسال، این مجموعه آموزشی با رویکردی چندمنظوره طراحی شده و علاوه بر فعالیتهای آموزشی، بهعنوان مجتمع پژوهشی نیز برای استفاده دانشآموزان و پژوهشگران منطقه مورد بهرهبرداری قرار میگیرد تا ظرفیتهای علمی شهرستان ارتقا یابد.