

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل افشاری اقدم افزود: این مرحله از طرح سراسری حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) با حضور بیش از ۸۰۰ نفر از کارکنان یگان حفاظت سازمان امور اراضی، انتظامی استان‌ها، دستگاه قضا، فرمانداری‌ها، ادارات خدمات‌رسان و یگان‌های حفاظت مرتبط با زمین به‌صورت هماهنگ در سراسر کشور اجرا شد.

وی گفت: این مرحله از طرح با هماهنگی کامل بین‌دستگاهی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و میدانی، به‌عنوان پُرشمارترین و مؤثرترین مرحله تاکنون برگزار شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در اجرای این طرح، هزار و ۴۳۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز را در اراضی زراعی و باغی شناسایی و برای هزار و ۴۰۵ فقره اخطاریه صادر شد.

اسماعیل افشاری اقدم گفت: در این مرحله، ۴۰ فقره بنگاه معاملاتی متخلف پلمب و ۵۱ مورد اجرای احکام قضایی اجرا شد.

افشاری‌اقدم اضافه کرد: بزرگترین دستاورد این مرحله، مربوط به اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بود. فرمانده یگان حفاظت در این باره گفت: با هماهنگی قضایی و همکاری انتظامی، هزار و ۶۷۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز قلع‌وقمع شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و کارکنان حاضر در طرح تأکید کرد: هدف اصلی یگان حفاظت، صرفاً تخریب و قلع‌وقمع نیست؛ بلکه رویکرد ما، اقدامات پیشبینانه، پیشدستانه و پیشگیرانه است تا اصلاً اجازه ندهیم تغییری در کاربری اراضی رخ دهد.