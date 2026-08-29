پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب استان تهران گفت: شهرداری تهران میتواند برای آبیاری فضای سبز پساب دریافت کند و هزینه آن را پس از مشخص شدن تعرفه پساب پرداخت کند.
علیرضا جز قاسمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: شهرداری تهران تمام چاههای آبی که قانون مشخص کرده بود در اختیار شرکت آبوفاضلاب قرار داد.
وی افزود: ۲۳ حلقه از ۵۱ حلقه چاهی که شهرداری در اختیار شرکت آبوفاضلاب قرار داده بود، قابلیت شرب داشتند، اما دیگر چاهها به لحاظ کمی و کیفی مورد تایید نبودند، همچنین طبق درخواست ما شهرداری تهران برای دسترسی به منابع آب بیشتر نقاط جدیدی معرفی کرده که اکنون درحال بررسی آنها هستیم.
جزقاسمی با بیان اینکه تفاهم نامهای بین شرکت آبوفاضلاب استان تهران و شهرداری جهت استفاده از پساب در فضای سبز امضا شده است، گفت: امکان تامین پساب در هر نقطهای از استان تهران که به آن نیاز باشد، وجود دارد.
علیرضا جزءقاسمی درخصوص علت عقب ماندگی استفاده از پساب در استانی مانند تهران که با چالشهای جدی تامین آب و فرونشست روبهرو است، گفت: درحال حاضر قیمت قانونی پساب برای استفادهی فضای سبز مشخص نیست و تا زمان مشخص شدن مبنای قیمتگذاری، شهرداری باید با تعرفههای وزارت نیرو پساب خریداری کند که همین موضوع محل اختلاف بین دو ارگان و خالی شدن روز به روز سفرههای زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز است.
وی اعلام کرد: طبق آخرین تعاملاتی که با شهرداری تهران داشتیم برای اینکه بیش از این به سفرههای زیرزمینی آسیب وارد نشود، پساب مورد نیاز شهرداری بدون اینکه شرکت آبوفاضلاب هزینهای دریافت کند، در هر نقطهای که به آن نیاز داشته باشد، تامین میشود.
مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب استان تهران افزود: تا پایان سال ۱۴۰۵، باید مبنای قیمتگذاری پساب مشخص شود و پس از آن شهرداری بر اساس آن قیمت، هزینه تمام پسابی که در سال تحویل گرفته را پرداخت میکند.
جزءقاسمی در آخر گفت: درحال حاضر ۹ نقطه برای احداث تصفیه خانههای محلی مشخص شده تا برای پارکهای جنگلی مانند چیتگر و سرخهحصار از پساب همان منطقه استفاده شود.