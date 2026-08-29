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برنامههای «پنجره باز» به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) از شبکه سلامت و «تهران ۲۰» با بررسی اقدامات فرمانداری تهران و وحدت امت اسلامی و «به خانه برمیگردیم» با موضوعاتی از قبیل معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و هنری استان قزوین، از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «پنجره باز» شبکه سلامت همزمان با میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، امشب ساعت ۲۰ پخش و روز بعد حوالی ساعت ۱۲ بازپخش می شود.
این ویژهبرنامه زنده و با اجرای زهرا شاهینفر، میزبان جمعی از استادان و چهرههای جامعه پزشکی، شاعران و همچنین گروه سرود نوجوانان خواهد بود و با بخشهای متنوع، حالوهوایی شاد و مناسبتی را برای مخاطبان رقم میزند.
«پنجره باز» امشب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ پخش و روز بعد ساعت ۱۲ بازپخش می شود.
بررسی اقدامات فرمانداری تهران و تسهیل خدمترسانی به شهروندان و وحدت امت اسلامی به عنوان کلید عزت و سربلندی مسلمانان، موضوع گفتوگوی برنامه «تهران ۲۰» است.
«حسین خوشاقبال»، معاون استاندار و فرماندار شهرستان تهران، به بررسی اقدامات فرمانداری تهران برای توسعه پایدار شهرستان و تسهیل خدمترسانی به شهروندان خواهد پرداخت.
همچنین «حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب»، موسس دانشگاه ادیان و مذاهب و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، به بررسی وحدت امت اسلامی به عنوان کلید عزت و سربلندی مسلمانان در برابر زیادهخواهی دشمنان خواهد پرداخت.
برنامه «تهران ۲۰» با تهیهکنندگی «محمد علیبازی»، سردبیری «حمید انصاری» و اجرای «ساسان رئیسیان» و «محمدرضا سلمانی»، روزهای شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
همزمان با میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و نهمین رویداد ملی «ایران جان ـ قزوینِ ایران»، مجله عصرگاهی «به خانه برمیگردیم» امروز ساعت ۱۶:۱۵، به موضوعاتی از قبیل معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و هنری استان قزوین، گرامیداشت یاد شهید «محمد مهدی دشتگرد»، کنکور و انتخاب رشته، تزئین سینی چای و آموزش آشپزی میپردازد.
در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، خانواده شهید «محمد مهدی دشتگرد» (شهید جنگ رمضان و اهل قزوین)، در قالب رویداد ملی «ایران جان ـ قزوینِ ایران» و به منظور معرفی مفاخر و مشاهیر استان، به روایت خاطرات و زندگی این شهید والامقام میپردازند.
در بخش دیگری از برنامه، گروه موسیقی فولکلور سیستان و بلوچستان به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص)، به اجرای موسیقی فولکلور میپردازند. همچنین «فرشاد سلطانی»، خواننده اهل قزوین، ضمن اجرای موسیقی، درباره قابلیتهای هنری استان قزوین گفتوگو میکند.
علاوه بر این، «الهه شکیبایی»، مربی هنری، به آموزش تزئین سینی چای بلهبرون میپردازد. «محبوبه خانلری» نیز در این برنامه، آموزش شیرینی نان چای قزوین را ارائه خواهد داد.
همچنین، دکتر «فرزاد راد»، مشاور تحصیلی، درباره کنکور و انتخاب رشته، نکات کاربردی را ارائه خواهد داد. «وحید فتحی»، خواننده، نیز به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص)، به اجرای موسیقی میپردازد.
برنامه «به خانه برمیگردیم» کاری از گروه کودک و خانواده شبکه تهران، به تهیهکنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۶:۱۵ پخش میشود.