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همزمان با هفته دولت، ۲۵۷ طرح عمرانی، خدماتی، شهری و روستایی در استان قم افتتاح شد و عملیات اجرایی ساخت برج مراقبت و روسازی باند فرودگاه قم نیز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسمی همزمان با هفته دولت، ۲۵۷ طرح عمرانی، خدماتی، شهری و روستایی در استان قم به صورت ویدیوکنفرانس با حضور رئیسجمهور و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان در سالن امام جواد استانداری قم به بهرهبرداری رسید.
استاندار قم در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: بخشی از این طرحها به همت دهیاران، شوراهای روستاها و اداره روستایی استانداری با هزینه ۶۷۷ میلیارد تومان در بخشهای مختلف اجرا شده است.
اکبر بهنامجو افزود: بهسازی شبکه معابر قنوات و روستاهای اطراف، احداث و بهسازی سالنهای ورزشی، بهبود شبکه برق، گاز و آب و احداث خانههای بهداشت روستایی از جمله طرحهای اجراشده در مناطق روستایی استان است.
وی با بیان اینکه ۴۷ طرح شهری نیز متعلق به شهرداری قم است، گفت: برای اجرای این طرحها ۵۴۶ میلیارد تومان هزینه شده که احداث سالنهای ورزشی و آسفالت معابر از جمله آنهاست.
استاندار قم همچنین از آغاز عملیات اجرایی ساخت برج مراقبت و روسازی باند فرودگاه قم خبر داد و افزود: امیدواریم دهه فجر سال آینده شاهد افتتاح بخشی از فرودگاه قم باشیم.
بهنامجو گفت: بخش عمده طرحهای افتتاحشده در هفته دولت از منابع دولتی تأمین شده است.