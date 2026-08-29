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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم افتتاحیه فصل اول جشنواره کیش ۰۵ امشب همراه با اجرای برنامههای متنوع در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم آغاز جشنواره کیش ۰۵ از ساعت ۲۰ در محوطه بازار پردیس ۲ آغاز خواهد شد.
نورافشانی، اجرای برنامههای شاد و اجرای نمایش کمدی از مهمترین برنامههای شب میلاد پیامبر مهربانی است.
اولین قرعهکشی هفتگی جشنواره کیش ۰۵ نیز فردا شب برگزار میشود و یک شمش نقره یککیلوگرمی به برنده هفته اول اهدا میشود.
فصل اول جشنواره کیش ۰۵ با شعار (سفر اصلش کیشه)، از شهریور تا آبان ۱۴۰۵ برگزار میشود.