روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم افتتاحیه فصل اول جشنواره کیش ۰۵ امشب همراه با اجرای برنامه‌های متنوع در کیش برگزار می‌شود.

آغاز جشنواره کیش ۰۵ همراه با نورافشانی و قرعه‌کشی یک کیلوگرم شمش نقره

آغاز جشنواره کیش ۰۵ همراه با نورافشانی و قرعه‌کشی یک کیلوگرم شمش نقره

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: مراسم آغاز جشنواره کیش ۰۵ از ساعت ۲۰ در محوطه بازار پردیس ۲ آغاز خواهد شد.

نورافشانی، اجرای برنامه‌های شاد و اجرای نمایش کمدی از مهمترین برنامه‌های شب میلاد پیامبر مهربانی است.

اولین قرعه‌کشی هفتگی جشنواره کیش ۰۵ نیز فردا شب برگزار می‌شود و یک شمش نقره یک‌کیلوگرمی به برنده هفته اول اهدا می‌شود.

فصل اول جشنواره کیش ۰۵ با شعار (سفر اصلش کیشه)، از شهریور تا آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.