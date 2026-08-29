مهر و موم یک واحد نانوایی، به دلیل کم فروشی نان در بیرجند

مهر و موم یک واحد نانوایی، به دلیل کم فروشی نان در بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده تخلف یک واحد نانوایی به دلیل کم فروشی نان به ارزش ۹۴ میلیون و ۵۷۴ هزار ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بیرجند رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام کم فروشی را محرز و متخلف علاوه بر مهر و موم و نصب بنر، به پرداخت ۷۵۶ میلیون و ۵۹۵ ریال جزای نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: با گزارش بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.