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تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در پی سقوط یک کوهنورد از ارتفاع در محدوده جاده جدید طالقان، اقدامات امدادی لازم را انجام داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان البرز؛ هاشمنژاد، معاون امداد و نجات این جمعیت اظهار داشت: در پی وقوع حادثه سقوط از ارتفاع برای یک کوهنورد در محدوده جاده جدید طالقان، نیروهای عملیاتی پایگاه امدادرسانی ساوجبلاغ بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: امدادگران پس از رسیدن به صحنه، پس از انجام ارزیابیهای اولیه، متوجه آسیب و درد شدید در ناحیه زانوی سمت راست مصدوم شدند که اقدامات پیشبیمارستانی لازم برای وی انجام گرفت.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان البرز خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت مصدوم، وی جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.