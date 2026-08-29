تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در پی سقوط یک کوهنورد از ارتفاع در محدوده جاده جدید طالقان، اقدامات امدادی لازم را انجام داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان البرز؛ هاشم‌نژاد، معاون امداد و نجات این جمعیت اظهار داشت: در پی وقوع حادثه سقوط از ارتفاع برای یک کوهنورد در محدوده جاده جدید طالقان، نیرو‌های عملیاتی پایگاه امدادرسانی ساوجبلاغ بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: امدادگران پس از رسیدن به صحنه، پس از انجام ارزیابی‌های اولیه، متوجه آسیب و درد شدید در ناحیه زانوی سمت راست مصدوم شدند که اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای وی انجام گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت مصدوم، وی جهت ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.