۴۴ اثر، در برنامه آموزشی تبدیل «طرح به روایت» با محوریت قصه‌های جنگ و روایت سیره و مجاهدت‌های رهبر شهید و شهدای والامقام میناب، به مرحله استانی راه یافتند.

راه یابی ۴۴ اثر به مرحله استانی برنامه تبدیل «طرح به روایت»

راه یابی ۴۴ اثر به مرحله استانی برنامه تبدیل «طرح به روایت»

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه با هدف ارتقای سطح تخصصی و توانمندسازی همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اجرای برنامه‌های راهبردی در حوزه توسعه و ترویج قصه‌گویی و همچنین شناسایی، پرورش و حمایت از استعداد‌های خلاق در حوزه روایت‌گری برگزار شد.

برنامه آموزشی تبدیل «طرح به روایت» در ادامه آموزش آفلاین (بدون محدودیت زمان)، نوشتن طرح «داستان» شکل گرفت و هدف آن بسترسازی برای تبدیل ایده‌ها و طرح‌های اولیه به روایت‌هایی اثرگذار، گیرا و ماندگار از شهدای گران‌قدر بود.

در این برنامه، آثار دریافت‌شده در دبیرخانه جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مورد پایش قرار گرفت و از میان ۸۵ اثر، ۴۴ اثر به مرحله بعد راه یافتند.

صاحبان آثار راه‌یافته به مرحله بعد، در سطح استانی مورد تقدیر قرار می‌گیرند و از ظرفیت‌های موجود برای استمرار حمایت و پرورش این استعداد‌ها استفاده خواهد شد.