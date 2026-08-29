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۴۴ اثر، در برنامه آموزشی تبدیل «طرح به روایت» با محوریت قصههای جنگ و روایت سیره و مجاهدتهای رهبر شهید و شهدای والامقام میناب، به مرحله استانی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه با هدف ارتقای سطح تخصصی و توانمندسازی همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اجرای برنامههای راهبردی در حوزه توسعه و ترویج قصهگویی و همچنین شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای خلاق در حوزه روایتگری برگزار شد.
برنامه آموزشی تبدیل «طرح به روایت» در ادامه آموزش آفلاین (بدون محدودیت زمان)، نوشتن طرح «داستان» شکل گرفت و هدف آن بسترسازی برای تبدیل ایدهها و طرحهای اولیه به روایتهایی اثرگذار، گیرا و ماندگار از شهدای گرانقدر بود.
در این برنامه، آثار دریافتشده در دبیرخانه جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مورد پایش قرار گرفت و از میان ۸۵ اثر، ۴۴ اثر به مرحله بعد راه یافتند.
صاحبان آثار راهیافته به مرحله بعد، در سطح استانی مورد تقدیر قرار میگیرند و از ظرفیتهای موجود برای استمرار حمایت و پرورش این استعدادها استفاده خواهد شد.