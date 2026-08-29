رئیس کل دادگستری استان تهران، در مراسم معارفه دادستان جدید شهرستان قرچک، دسترسی آسان مردم به دستگاه قضایی را عامل ایجاد امنیت دانست و بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و برخورد بازدارنده با جرایم مخل نظم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی گفت: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم ظرفیت گسترده‌ای برای ورود به مسائل عمومی دارد و صیانت از حقوق عامه، حفاظت از بیت‌المال، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقابله با سوءجریان‌ها و مفاسد از مهم‌ترین عرصه‌های فعالیت دادستانی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت جدید خرازی افزود: وی شناخت مناسبی از منطقه و مسائل شهرستان دارد و با توجه به سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف دادسرا، انتظار می‌رود با همکاری مجموعه قضایی و مسئولان شهرستان، مسیر خدمت‌رسانی و صیانت از حقوق مردم را با قوت دنبال کند.

عتباتی با قدردانی از خدمات غلامی دادستان پیشین گفت: غلامی در مدت مسئولیت خود تلاش‌های ارزشمندی انجام داد و با رضایتمندی و کارنامه‌ای قابل قبول این سنگر را ترک می‌کند؛ مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و آنچه باقی می‌ماند، خدمت صادقانه به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان است.

وی همچنین بر ضرورت تعامل دستگاه قضایی با مجموعه اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: ظرفیت دستگاه قضایی باید در جهت حل مسائل مردم و منافع عمومی مورد استفاده قرار گیرد و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در مسیر خدمت‌رسانی را برطرف کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران برخورد قاطع با جرایم مخل نظم و امنیت را نیز مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: در برابر رفتار‌هایی که امنیت اجتماعی و روانی مردم را خدشه‌دار می‌کند، به‌ویژه جرایم خشن، باید برخوردی جدی، قاطع و بازدارنده و در عین حال منطبق با قانون صورت گیرد.

عتباتی ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: دادستان باید در دسترس مردم باشد و مراجعه‌کنندگان نباید برای طرح مسائل خود با تشریفات و موانع غیرضروری مواجه شوند؛ چراکه ارتباط با مردم و شنیدن مشکلات آنان، در تقویت اعتماد عمومی نقش مؤثری دارد.

وی با تأکید بر حفظ کرامت مراجعان به دستگاه قضایی گفت: حتی در مواردی که ادعای یک فرد بر اساس مدارک و مستندات قابل پذیرش نیست، نحوه برخورد، توضیح و اقناع مراجعه‌کننده اهمیت دارد و باید حرمت و شأن مردم در تمام مراحل رسیدگی حفظ شود.

در این مراسم که در دادگستری شهرستان قرچک برگزار شد محمد مهدی خرازی به عنوان دادستان جدید معرفی شد و از خدمات غلامی دادستان قبلی تجلیل شد.