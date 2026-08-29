­رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشورگفت: ازمرداد ماه سال گذشته تا امسال، بیش از­۲ هزار و ۴۲۱­مراجعه مردم در خصوص خدمات بهزیستی ­با­مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به ثبت رسیده است. ­

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ­آرزو فاتحی با تشریح عملکرد یک‌ساله نماینده این اداره در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، گفت: این عملکرد مربوط به بازه زمانی ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ است که طی آن در مجموع ۲ هزار و ۴۲۱ مورد مراجعه و تماس از سوی مراجعان ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع مراجعات و تماس‌های ثبت‌شده، هزار و ۹۵ مورد به صورت حضوری و هزار و ۳۲۶ مورد به صورت تلفنی انجام شده است همچنین از مجموع مراجعان، ۹۳۵ نفر مددجو و ۱۶۰ نفر غیرمددجو بوده‌اند.

فاتحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پاسخگویی و پیگیری درخواست‌های مراجعان گفت: در این مدت، ۴۵۲ مورد مشاوره ارائه، ۱۵۶ مورد پیگیری تلفنی انجام و ۴۸۷ مورد مکاتبه با واحد‌های ذی‌ربط صورت گرفته است.

رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور افزود: درخواست کمک معیشتی با ۴۱۹ مورد، پرتکرارترین موضوع مطرح‌شده از سوی مراجعان بوده است. پس از آن، درخواست کمک‌هزینه دارو، درمان و توانبخشی با ۱۷۳ مورد، کمک ودیعه مسکن با ۱۶۲ مورد، درخواست تحت پوشش قرار گرفتن با ۹۵ مورد و درخواست برقراری یا افزایش مستمری و حق پرستاری با ۶۷ مورد، بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

وی همچنین به توزیع استانی مراجعات اشاره کرد و گفت: در میان استان‌های کشور، تهران با ۵۰۶ مورد بیشترین تعداد مراجعه را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های لرستان با ۹۲ مورد، خراسان رضوی با ۷۴ مورد، اصفهان با ۷۰ مورد و کرمانشاه با ۳۸ مورد قرار دارند.

فاتحی با تأکید بر اهمیت حضور نماینده سازمان بهزیستی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تسهیل دسترسی مردم به خدمات و ظرفیت‌های سازمان بهزیستی، پیگیری درخواست‌ها و مسائل مراجعان و برقراری هماهنگی با واحد‌های تخصصی و دستگاه‌های مرتبط از مهم‌ترین محور‌های فعالیت نماینده اداره پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف در این مرکز بوده است.

وی افزود: این فرآیند با هدف تقویت پاسخگویی، تسریع در پیگیری درخواست‌های مردم و تسهیل ارتباط مراجعان با بخش‌های تخصصی سازمان بهزیستی دنبال شده است.