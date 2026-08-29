پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف سازمان بهزیستی کشورگفت: ازمرداد ماه سال گذشته تا امسال، بیش از۲ هزار و ۴۲۱مراجعه مردم در خصوص خدمات بهزیستی بامرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آرزو فاتحی با تشریح عملکرد یکساله نماینده این اداره در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، گفت: این عملکرد مربوط به بازه زمانی ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ است که طی آن در مجموع ۲ هزار و ۴۲۱ مورد مراجعه و تماس از سوی مراجعان ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع مراجعات و تماسهای ثبتشده، هزار و ۹۵ مورد به صورت حضوری و هزار و ۳۲۶ مورد به صورت تلفنی انجام شده است همچنین از مجموع مراجعان، ۹۳۵ نفر مددجو و ۱۶۰ نفر غیرمددجو بودهاند.
فاتحی با اشاره به اقدامات انجامشده برای پاسخگویی و پیگیری درخواستهای مراجعان گفت: در این مدت، ۴۵۲ مورد مشاوره ارائه، ۱۵۶ مورد پیگیری تلفنی انجام و ۴۸۷ مورد مکاتبه با واحدهای ذیربط صورت گرفته است.
رئیس اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف سازمان بهزیستی کشور افزود: درخواست کمک معیشتی با ۴۱۹ مورد، پرتکرارترین موضوع مطرحشده از سوی مراجعان بوده است. پس از آن، درخواست کمکهزینه دارو، درمان و توانبخشی با ۱۷۳ مورد، کمک ودیعه مسکن با ۱۶۲ مورد، درخواست تحت پوشش قرار گرفتن با ۹۵ مورد و درخواست برقراری یا افزایش مستمری و حق پرستاری با ۶۷ مورد، بیشترین فراوانی را داشتهاند.
وی همچنین به توزیع استانی مراجعات اشاره کرد و گفت: در میان استانهای کشور، تهران با ۵۰۶ مورد بیشترین تعداد مراجعه را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای لرستان با ۹۲ مورد، خراسان رضوی با ۷۴ مورد، اصفهان با ۷۰ مورد و کرمانشاه با ۳۸ مورد قرار دارند.
فاتحی با تأکید بر اهمیت حضور نماینده سازمان بهزیستی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تسهیل دسترسی مردم به خدمات و ظرفیتهای سازمان بهزیستی، پیگیری درخواستها و مسائل مراجعان و برقراری هماهنگی با واحدهای تخصصی و دستگاههای مرتبط از مهمترین محورهای فعالیت نماینده اداره پذیرش و هماهنگی گروههای هدف در این مرکز بوده است.
وی افزود: این فرآیند با هدف تقویت پاسخگویی، تسریع در پیگیری درخواستهای مردم و تسهیل ارتباط مراجعان با بخشهای تخصصی سازمان بهزیستی دنبال شده است.