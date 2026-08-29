مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت:سراج تنها ساختار در سطح کشور است که به صورت همزمان خدمات روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی را به شکل رایگان در ساختار دولتی ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا با شالبافان مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، با بیان این که خوشبختانه برنامه سراج به طور کامل در ساختار شبکه بهداشت و درمان ادغام شده است، گفت: این مراکز با هدف گسترش دسترسی مردم به خدمات سلامت روانی ـ اجتماعی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، خدمات منسجم و تخصصی ارائه می‌کند.

شالبافان اظهار کرد: سراج تنها ساختار در سطح کشور است که به صورت همزمان خدمات روان‌پزشکی، روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی را به شکل رایگان در ساختار دولتی ارائه می‌دهد. تجربه سراج در سفر اعضای عالی‌رتبه سازمان جهانی بهداشت به ایران مورد تقدیر جدی قرار گرفت و به صورت رسمی به عنوان یکی از تجربیات موفق جهانی معرفی شد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ادامه داد: در نشست اخیر کشور‌های عضو بریکس نیز نماینده وزیر بهداشت از برنامه سراج به عنوان یکی از دستاورد‌های حوزه سلامت کشور در کنار برنامه پزشکی خانواده تقدیر کرد و این تجربه در کتابچه بهترین تجربیات سلامت روانی اجتماعی کشور‌های عضو بریکس نیز مورد توجه و انتشار قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش مراکز سراج در بحران اخیر گفت: این ساختار در مدیریت پیامد‌های روانی ـ اجتماعی بحران نیز کمک شایانی به وزارت بهداشت کرد و در راه‌اندازی خط ۱۹۰، ارجاعات مورد نیاز از طریق این سامانه به مراکز جامع سلامت و سراج انجام شد و افرادی که در غربالگری‌ها در معرض خطر بالا تشخیص داده شدند، خدمات تخصصی دریافت کردند.

دکتر شالبافان افزود: در حال حاضر غربالگری سلامت روان کارکنان نظام سلامت نیز به عنوان بخش مهمی از خدمات تخصصی در ساختار سراج انجام می‌شود و برای کودکانی که در جریان بحران اخیر آسیب دیده و در بیمارستان بستری شده‌اند نیز با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خدمات مددکاری و معیشتی در کنار خدمات روانی ـ اجتماعی ارائه خواهد شد.

وی همچنین از توسعه مراکز سراج در دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: در استان فارس سه مرکز سراج، در دانشگاه علوم پزشکی اهواز دو مرکز و در دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز یک ساختار کاهش آسیب به ارائه خدمات خواهند پرداخت.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در پایان با قدردانی از حمایت‌های سازمان امور اجتماعی کشور، اظهار کرد: برنامه سراج به عنوان یکی از برنامه‌های مصوب شورای اجتماعی کشور، با حمایت این سازمان در حال اجراست و بخش اصلی منابع و خدمات آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در قالب یک برنامه ادغام‌شده در ساختار شبکه ارائه می‌شود.