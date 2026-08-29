رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز، رونمایی از گواهینامه رویداد جشنواره گردشگری و اسب‌سواری شهرستان نطنز را گامی بلند در مسیر توسعه گردشگری ورزشی در منطقه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هاجر شریفی گفت: این رویداد مهم با حضور فرماندار شهرستان نطنز، مسئول امور شهرستان‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نطنز، مسئولان شهرستان و فعالان حوزه گردشگری در محل باشگاه سوارکاری میر محمد برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز با اشاره به اهمیت برگزاری چنین جشنواره‌هایی ادامه داد: شهرستان نطنز با دارا بودن ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و طبیعی، زمینه عالی برای توسعه گردشگری ورزشی است. جشنواره گردشگری و اسب‌سواری باهدف احیای پیوند میان سنت‌های بومی و فعالیت‌های ورزشی نوین طراحی‌شده و رونمایی از گواهینامه رسمی این رویداد، مهر تأییدی بر استانداردسازی و تثبیت جایگاه ملی آن در تقویم گردشگری منطقه است.

شریفی افزود: درآمد‌های حاصل از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و برگزاری رویداد‌هایی ازاین‌دست، درنهایت به بهبود وضعیت معیشتی مردم، رونق صنایع‌دستی و حفظ بافت‌های تاریخی شهرستان بازمی‌گردد. ما معتقدیم با مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌توانیم سهم بسزایی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهرستان ایفا کنیم.