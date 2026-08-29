اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تأکید بر لزوم همدلی و وحدت و در پاسخ به فرمان شب گذشته رهبر معظم انقلاب، هیئت‌رئیسه شورا را برای دوره جدید را پس از ۴۰ روز تعطیلی شورا، با رأی قاطع همه ۱۵ عضو انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در جلسه امروز شورا، با لبیک به فرمان شب گذشته رهبر معظم انقلاب و با کنار گذاشتن اختلافات، اعضای هیئت‌رئیسه شورا را با رأی قاطع انتخاب کردند.

در این جلسه، اعضای شورا با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام، همدلی و تمرکز بر خدمت‌رسانی به شهروندان، ترکیب هیئت‌رئیسه را تعیین کردند و هر یک از اعضای منتخب با کسب ۱۵ رأی از مجموع آرای اعضای شورا، مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفتند.

بر این اساس، مهدی ناصحی با کسب ۱۵ رأی به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس انتخاب شد.

همچنین خلیل موحدی با ۱۵ رأی به‌عنوان نایب‌رئیس شورا، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو با ۱۵ رأی به‌عنوان سخنگو، کریم‌دادی با ۱۵ رأی به‌عنوان منشی و دبیریان نیز با ۱۵ رأی به‌عنوان منشی انتخاب شدند.

در ادامه، حسامی نیز با کسب ۱۵ رأی، مسئولیت خزانه‌داری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را بر عهده گرفت.

به این ترتیب، همه اعضای منتخب هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با رأی کامل اعضای شورا انتخاب شدند؛ انتخابی که بر وحدت و همگرایی اعضای شورا در شرایط کنونی و اولویت دادن به انسجام و خدمت به شهروندان تأکید دارد.