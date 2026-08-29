به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، از سال ۱۴۰۱ کارت بازی بازیکنان نباید کمتر از ۴۸ ساعت مانده به آغاز مسابقه صادر شود. این زمان برای بررسی مدارک بازیکن لحاظ شده و این مصوبه که در آیین نامه نقل و انتقالات نیز درج شده از رده‌های پایه تا لیگ برتر؛ بالاترین سطح مسابقات، حدود ۴ سال است اجرا می‌شود؛ بنابراین از همه مربیان و اعضای باشگاه‌ها می‌خواهیم بدون اطلاعات کافی درباره مسائل نقل و انتقالات اظهارنظر نکنند.

سرمربیان باشگاه‌ها قبل از هر گونه اظهارنظر درباره قوانین و مقررات فوتبال اطلاعات خود را به روز کرده و از مدیران عامل باشگاه‌ها که تسلط کافی به مقررات و آیین نامه‌ها دارند، استعلام بگیرند.

مهدی رحمتی روز گذشته پس از صادر نشدن کارت محمدرضا اخباری و امید عالیشاه گفته بود: در هیچ کجای دنیا و هیچ لیگی قانون نیست که کارت بازیکن ۴۸ ساعت قبل از بازی صادر شود و بازیکن بتواند در بازی حضور پیدا کند. این قانون هم مانند مسابقات ۳ جانبه قانونی من‌درآوردی است. این کار فقط برای اینکه پنجشنبه سر کار نروند و یک روز بیشتر استراحت کنند، انجام شده است.