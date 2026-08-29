استاندار البرز گفت: ۴ هزار و ۱۱۷ پروژه دولتی و خصوصی استان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید و آزادراه شهید سلیمانی نیز به جز پل B۱ که در جریان حمله دشمن آسیب دیده است، تکمیل و آماده استفاده مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مجتبی عبداللهی روز شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های هفته دولت استان البرز و بهره‌برداری از پروژه شاخص پل B۱۶ و آزادراه شهید سلیمانی اظهار کرد: البرز برای چهارمین سال متوالی از نظر تعداد پروژه‌های قابل افتتاح رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و از نظر میزان اعتبار پروژه‌ها نیز در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

وی افزود: پروژه‌های قابل افتتاح استان در حوزه‌های مختلف عمرانی، زیرساختی، آموزشی، درمانی، ورزشی، اقتصادی، کشاورزی، آب، انرژی، خدماتی و گردشگری اجرا شده‌اند و امروز به صورت متمرکز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

عبداللهی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان بیان کرد: البرز حدود ۵۳۰ هزار دانش‌آموز دارد و هر سال نیز به جمعیت دانش‌آموزی استان افزوده می‌شود، از این رو ساخت مدارس و توسعه فضا‌های آموزشی با رویکرد تحقق عدالت آموزشی با جدیت دنبال شده است.

استاندار البرز ادامه داد: در حوزه سلامت نیز پروژه‌های متعدد درمانی و بیمارستانی اجرا شده و موضوع پزشک خانواده و نظام ارجاع مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راه‌های روستایی گفت: در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای بهسازی، زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی استان انجام شده و امروز شرایط راه‌های روستایی البرز نسبت به گذشته تغییر قابل توجهی کرده است.

عبداللهی توسعه گلخانه‌ها را از دیگر اقدامات مهم استان دانست و افزود: در سال جاری بیش از ۱۰۰ هکتار گلخانه در البرز ایجاد شده و در بخش‌های صنعتی و اقتصادی نیز پروژه‌های متعددی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی گفت: در حوزه آب و فاضلاب نیز تصفیه‌خانه‌ها و مخازن متعددی احداث شده و طرح‌های مختلفی برای تأمین و مدیریت منابع آب استان در حال اجراست.

استاندار البرز با اشاره به اقدامات انجام شده برای جبران ناترازی برق استان اظهار کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی احداث‌شده در البرز به حدود ۳۰۰ مگاوات رسیده است.

وی افزود: استان البرز حدود ۶۰۰ مگاوات کمبود برق دارد و افزایش ۳۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق از انرژی خورشیدی، گام مهمی برای کاهش این ناترازی و تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مختلف استان است.

عبداللهی ادامه داد: در برخی شهرک‌های صنعتی استان از جمله شهرک‌های امید البرز و کوثر نیز به واسطه توسعه ظرفیت تولید برق، شرایط تأمین انرژی بهبود یافته است.

استاندار البرز در ادامه به پروژه آزادراه شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: زمانی که عملیات این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شد، آزادراه حدود ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما امروز با تلاش مجموعه استان، مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر کرج، پیشرفت آن به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.

عبداللهی بیان کرد: حتی در جریان جنگ‌های اخیر نیز عملیات اجرایی پروژه متوقف نشد و نیرو‌های فنی و کارگری در محل پروژه به فعالیت خود ادامه دادند تا امروز شاهد به ثمر رسیدن بخش عمده این طرح باشیم.

وی طول مسیر آزادراه شهید سلیمانی را حدود ۲۴ کیلومتر اعلام کرد و گفت: با احتساب رمپ‌ها، طول این مسیر به حدود ۳۲ کیلومتر می‌رسد و ۲۲ پل در این پروژه احداث شده است.

استاندار البرز افزود: این آزادراه با ایجاد دسترسی‌های متعدد به نقاط مختلف شهر کرج، نقش مهمی در توزیع بار ترافیکی و کاهش حجم تردد در معابر اصلی شهر خواهد داشت و می‌تواند به کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و آلایندگی کمک کند.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پل B۱۶ در این مراسم گفت: پل B۱۶ به عنوان یکی از بخش‌های مهم این پروژه امروز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و مجموعه آزادراه شهید سلیمانی نیز به جز پل B۱ که در جریان حمله دشمن آسیب دیده است، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای اجرای کمربند جنوبی البرز خبر داد و گفت: این پروژه از محدوده گرمدره آغاز شده و با عبور از مسیر شهر فردیس، در ادامه به شهر‌های جنوبی استان متصل خواهد شد.

وی افزود: اقدامات لازم برای اجرای این پروژه انجام شده و به‌زودی عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی کمربند جنوبی البرز آغاز می‌شود.