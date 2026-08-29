یک مجتمع خدماتی و رفاهی با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و با ظرفیت سوخت گیری همزمان ۱۰ خودرو در کیلومتر ۲۸ جاده ارومیه ـ سیلوانا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه از افتتاح مجتمع خدماتی و رفاهی «دالامپر» در کیلومتر ۲۸ جاده ارومیه ـ سیلوانا خبر داد و گفت: این مجتمع با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و با هدف ارتقای خدمات سوخت‌رسانی و رفاهی به مردم منطقه به بهره‌برداری رسیده است.

احمد مجرد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، در آیین افتتاح مجتمع خدماتی و رفاهی «دالامپر» با گرامیداشت هفته دولت و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی و ایجاد مجتمع‌های خدماتی و رفاهی در مسیر‌های پرتردد، از اولویت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم است.

وی افزود: مجتمع خدماتی و رفاهی «دالامپر» در زمینی به مساحت بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال احداث شده و دارای سه سکوی سوخت‌گیری، ۶ تلمبه و ۱۶ نازل عرضه بنزین و نفت‌گاز است.

مجرد با اشاره به موقعیت این جایگاه در یکی از محور‌های پرتردد جنوب آذربایجان‌غربی گفت: با بهره‌برداری از این مجتمع، امکان سوخت‌گیری همزمان ۱۰ خودرو فراهم شده و شهروندان و مسافران این مسیر می‌توانند از خدمات سوخت‌رسانی و امکانات رفاهی مجموعه بهره‌مند شوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه ادامه داد: راه‌اندازی این جایگاه علاوه بر افزایش ظرفیت عرضه سوخت در محور ارومیه ـ سیلوانا، گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات عمومی و رفاهی به مردم منطقه به شمار می‌رود.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد.

مجرد خاطرنشان کرد: این مجتمع علاوه بر جایگاه عرضه بنزین و نفت‌گاز، از امکانات رفاهی مناسبی همچون نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی زنانه و مردانه، کافی‌شاپ و سیستم پرداخت الکترونیکی وجه سوخت برخوردار است.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری از این مجموعه زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۲۰ نفر را فراهم کرده است، افزود: تلاش می‌کنیم با توسعه ظرفیت‌های سوخت‌رسانی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، دسترسی مردم به خدمات مطلوب و استاندارد را در محور‌های مختلف استان افزایش دهیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه در پایان گفت: افتتاح مجتمع «دالامپر» نمونه‌ای از مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های خدماتی استان است و امیدواریم استمرار این روند، زمینه اجرای طرح‌های جدید و ارتقای بیش از پیش خدمات به شهروندان و مسافران را فراهم کند.