به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجت‌الاسلام محسن کیایی گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه‌ها ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با مسجد، شناسایی ظرفیت‌ها و مشکلات مساجد، فعال‌سازی مساجد غیرفعال و نیمه‌فعال و حرکت به سمت مسجد محله‌محور است.

وی افزود: ۲۴۰۰ مسجد در سطح استان داریم و بیش از یکهزار مسجد در سامانه جامع ثبت شده و ثبت مساجد باقی مانده در دست اقدام است.

در این مراسم از کارگزاران منتخب مساجد استان گلستان تجلیل شد.