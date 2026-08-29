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رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گلستان در مراسم بزرگداشت روز مسجد از تشکیل قرارگاه راهبری مساجد در استان و شهرستانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حجتالاسلام محسن کیایی گفت: هدف از تشکیل این قرارگاهها ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مرتبط با مسجد، شناسایی ظرفیتها و مشکلات مساجد، فعالسازی مساجد غیرفعال و نیمهفعال و حرکت به سمت مسجد محلهمحور است.
وی افزود: ۲۴۰۰ مسجد در سطح استان داریم و بیش از یکهزار مسجد در سامانه جامع ثبت شده و ثبت مساجد باقی مانده در دست اقدام است.
در این مراسم از کارگزاران منتخب مساجد استان گلستان تجلیل شد.