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معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور بر تسریع طرحهای نیمه تمام دانشگاه فرهنگیان در شهرستانهای بیرجند و قائنات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور در دیدار با استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی مهد علم و فرهنگ و دارای پدران علم است گفت: باید به این استان که دارای ذخایر فرهنگی بسیاری است توجه ویژه شود.
حمیدرضا ابراهیمی از آغاز عملیات اجرایی سالن چند منظوره ورزشی دانشگاه فرهنگیان امروز در شهرستان قائنات خبر داد و بر رفع موانع پیش روی طرح جامع دانشگاه فرهنگیان در بیرجند تاکید کرد.
وی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای ۶ پدر علم کشور در استان است گفت: دانشگاه فرهنگیان برای خراسان جنوبی یک ضرورت است، چون این استان استانی دانش بنیان است و میطلبد دانشگاه فرهنگیان کشور، نگاه ویژهای به این استان داشته باشد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به طرحهای عمرانی دانشگاه فرهنگیان در استان، بر ضرورت تسریع در روند تکمیل این طرحها تأکید کرد و گفت: بخشی از اعتبارات مورد نیاز این پروژهها از محل سفر رئیسجمهور به استان پیشبینی شده و باید با پیگیری و حمایت لازم، روند اجرای آنها شتاب گیرد تا هرچه سر یعتر به بهرهبرداری برسند.
هاشمی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه فضای آموزشی و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان افزود: بخشی از فضاهای مورد استفاده دانشگاه قدیمی است و از نظر استحکام، ظرفیت و امکانات متناسب با نیازهای امروز نیست و باید برای تأمین فضاهای استاندارد آموزشی، رفاهی و خوابگاهی چارهاندیشی شود.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی نیز با اشاره به اشتغال به تحصیل ۹۳۵ دانشجو در هفت رشته تحصیلی در دانشگاههای فرهنگیان استان، گفت: این دانشجویان در شهرستانهای بیرجند، قائنات و فردوس مشغول به تحصیل هستند.
مهدی زاده گفت: طرح جامع دانشگاه فرهنگیان در بیرجند، با ۷۲ درصد پیشرفت در بلوک خوابگاهی و با ۳۵ درصد پیشرفت در بخش ساختمان آموزشی در حال اجرا است.