به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان ایران به صورت برخط و با حضور گلاره ناظمی مسئول فوتبال بانوان سازمان لیگ و ثریا خالدی از مسئولان فوتبال بانوان برگزار شد.

براساس این قرعه کشی ۸ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی به شرح زیر باهم رقابت خواهند کرد.

گروه اول:

گلسا پوش یزد (میزبان)، شهرداری بندرعباس، عقاب زاگرس کرمانشاه و خزرپوشان ساری

گروه دوم:

پدیده گلشن آزاد انزلی (میزبان)، ستاره ساز جم بوشهر، منطقه آزاد قشم، شهرداری چلیچه

مرحله گروهی این رقابت‌ها از ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و تیم‌های اول و دوم هرگروه به مرحله نهایی صعود می‌کنند.