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مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان باشگاههای ایران فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان ایران به صورت برخط و با حضور گلاره ناظمی مسئول فوتبال بانوان سازمان لیگ و ثریا خالدی از مسئولان فوتبال بانوان برگزار شد.
براساس این قرعه کشی ۸ تیم در ۲ گروه ۴ تیمی به شرح زیر باهم رقابت خواهند کرد.
گروه اول:
گلسا پوش یزد (میزبان)، شهرداری بندرعباس، عقاب زاگرس کرمانشاه و خزرپوشان ساری
گروه دوم:
پدیده گلشن آزاد انزلی (میزبان)، ستاره ساز جم بوشهر، منطقه آزاد قشم، شهرداری چلیچه
مرحله گروهی این رقابتها از ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار میشود و تیمهای اول و دوم هرگروه به مرحله نهایی صعود میکنند.